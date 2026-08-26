Củng cố hợp tác quốc phòng ASEAN, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh

Ngày 26/8, Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Ignacio B.Madriaga, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines phụ trách đánh giá và hoạch định chiến lược.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự hội nghị từ điểm cầu tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, ông Ignacio B.Madriaga cho rằng việc đầy đủ các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN tham gia ADSOM trực tuyến lần này thể hiện cam kết duy trì đoàn kết của ASEAN.

Nhân dịp này, ông Ignacio B.Madriaga gửi lời chia buồn trước những thiệt hại do thảm họa động đất tại Indonesia và mưa lũ tại Việt Nam.

Nhấn mạnh chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines phản ánh niềm tin mạnh mẽ rằng sức mạnh của ASEAN nằm ở sự đoàn kết; khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức như hiện nay, ASEAN càng cần phải duy trì đoàn kết, tự chủ, theo ông Ignacio B.Madriaga, năm 2026 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm hợp tác quốc phòng ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), cho thấy sự thống nhất trong đa dạng và phát huy tối đa sự đa dạng chính là lá chắn bảo vệ lớn nhất của ASEAN.

Đánh giá ADSOM lần này được tổ chức rất kịp thời để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác quốc phòng ASEAN trong 20 năm qua và hướng tới những năm tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines phụ trách đánh giá và hoạch định chiến lược bày tỏ kỳ vọng về các cuộc thảo luận hiệu quả tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ tin tưởng, dưới sự chủ trì của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, hợp tác quốc phòng ASEAN sẽ tiếp tục được củng cố để ứng phó linh hoạt và chủ động với những thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì hòa bình, an ninh, tự cường và thịnh vượng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam ủng hộ mức cao nhất để Philippines hoàn thành trọng trách Chủ tịch ADMM và ADMM+ trong năm 2026.

Trong khuôn khổ ADSOM trực tuyến, các trưởng đoàn nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG), cập nhật việc triển khai Kế hoạch công tác 2023-2026 của ADMM, kết quả Hội nghị thường niên và Hội nghị hẹp kênh II Mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng-an ninh ASEAN (NADI), kết quả Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 (ACDFM-23); xem xét các sáng kiến mới trong ADMM, dự thảo các tuyên bố chung và hợp tác với các đối tác đối thoại…

Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13./.

Việt Nam dự Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN ADSOM Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) tại Malaysia nhấn mạnh đoàn kết, hợp tác an ninh khu vực; Việt Nam ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia và kết nạp Timor Leste.

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