Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 26/8, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Patrick Achi dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Côte d’Ivoire rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 26/8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi đã đến đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire, chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp một nước châu Phi tới Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong năm 2025 khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và hai cơ quan nghị viện.

Hoan nghênh Quốc hội Côte d’Ivoire lần đầu tiên tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam do một Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi, Lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên xác định hợp tác trên kênh nghị viện là trụ cột, nền tảng quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương, trong đó cần tập trung triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, sớm nghiên cứu thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội mỗi nước và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm và tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được chỉ sau 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire một lần nữa nhấn mạnh thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng đồng thời là hình mẫu để các nước châu Phi hướng tới trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước sẽ trở thành diễn đàn thường xuyên cho đối thoại, học hỏi lẫn nhau và hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, đầu tư tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và thu hút tài chính phục vụ phát triển.

Cũng trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire thăm mô hình phát triển nông nghiệp tại Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d’Ivoire Patrick Achi cũng đã tới thăm, làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam./.

Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Côte d’Ivoire Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực thời gian qua, đưa Côte d’Ivoire trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong năm 2025.