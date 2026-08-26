Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Người lãnh đạo làm ra kết quả thật

Sau hơn 14 tháng thực hiện hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định bộ máy hoạt động, trong đó không thể không nhắc đến tập thể lãnh đạo thành phố, trực tiếp là người đứng đầu Đảng bộ thành phố - Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

Quả thực, trong hơn 1 năm qua, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” để từng ngày “ngay hàng thẳng lối” hơn, sau cuộc sáp nhập, sắp xếp và cải cách toàn diện, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã có những thay đổi lớn, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, cùng với tập thể lãnh đạo thành phố, trong vai trò người đứng đầu một thành phố lớn, Bí thư Thành ủy thành phố sau hợp nhất lại càng tỏ rõ vị thế dẫn dắt với những bước đi chắc chắn, mạch lạc và quan trọng, qua đó từng sản phẩm cụ thể đã bước đầu hiện diện.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, đồng chí Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh: “Năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh không phải là năm chạy thử, mà là năm nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để tạo ra kết quả thật, có thể nhìn thấy và đánh giá được”.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. (Ảnh: TTXVN)

Có thể nói, với thông điệp “nói được làm được, làm ra kết quả thật”, trong 1 năm với cương vị người đứng đầu Đảng bộ thành phố, ông Trần Lưu Quang đã từng bước cụ thể hóa vào hoạt động thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố hoạt động, xác tín niềm tin đối với nhân dân thành phố.

Với tinh thần hướng về trách nhiệm chung cho sự phát triển của thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thể hiện chiều sâu trong cách định hính sự phát triển của thành phố không chỉ trước mắt mà cả dài hạn. Khi ông nói “không xây cao ốc ở khu lõi trung tâm” để hạn chế kẹt xe, ùn tắc, ô nhiễm thì đi kèm là chủ trương giãn dân ra các khu vành đai, ngoại thành đi cùng mạng lưới giao thông công cộng đang được ưu tiên triển khai.

Khi ông cam kết “cùng thắng”, thì sẵn sàng trực tiếp lắng nghe, tìm đúng địa chỉ để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Nỗ lực tạo dựng các doanh nghiệp nội địa lớn nhưng cũng cho thấy chỉ đạo tập trung để hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khi ông xác tín những lĩnh vực trụ cột (khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tuần hoàn xanh) thì trao luôn những điều kiện tối ưu để có được sản phẩm đầu ra. Việc thành lập đô thị khoa học công nghệ, lấy Becamex làm trụ cột là một lựa chọn phù hợp; khai thác nền tảng có sẵn, rút ngắn “con đường” từ nghiên cứu ra sản phẩm và tiếp cận thị trường để các thành tựu nghiên cứu khoa học phải sớm phục vụ con người.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Khi ông thể hiện khát vọng đất nước “đi cùng thời đại”, ông sẵn sàng chào đón và ngồi xuống lắng nghe những startup khởi nghiệp công nghệ. Như một người cha lắng nghe và trọng thị con gái mình. Ông mang đến tinh thần cởi mở, học hỏi và hợp tác cùng phát triển với những định chế tài chính mới, những mô hình kinh tế mở. “Gói” Trung tâm tài chính Quôc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Khu thương mại tự do, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ… là minh chứng rõ nét mà Trung ương đã chọn và “yên tâm khi giao việc lớn”, như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nói.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mang đến tinh thần cởi mở, học hỏi và hợp tác cùng phát triển với những định chế tài chính mới, những mô hình kinh tế mở

Hay “việc sắp xếp công chức không vội vã mà cần có lộ trình, triển khai linh hoạt, hài hòa, khuyến khích chuyển đổi trong nội bộ cấp xã và đào tạo thực chất”, phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy 15/12/2025. “Luật phải có sự cạnh tranh. Luật tạo động lực ở chỗ để người ta đọc luật xong hào hứng muốn làm”, phát biểu tại phiên thảo luận Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chiều 27/4/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quay ngược lại đúng 1 năm trước, ngày 25/8/2025, phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ, “mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố”, cùng với đó cũng gửi gắm: “Đừng nghĩ mình ở đâu đấy, là người Thành phố Hồ Chí Minh gốc, hay đến từ Bình Dương, đến từ Vũng Tàu mà thay vào đó hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất, trong kỷ nguyên mới, một không gian phát triển mới".

Và mong muốn ấy đã được bắt đầu bằng cú tháo treo những mảnh đất công bị bỏ hoang nhiều năm, nhanh chóng biến nó thành những công viên, khu sinh hoạt công cộng cho người dân thành phố. Những lá phổi nhỏ của thành phố đang dần được hồi sinh. Một trong những nơi ấy, còn có cả không gian dành cho tưởng niệm và hàn gắn, cho ký ức tập thể mà từ đó, con người biết cách đi tới tương lai bền vững hơn. Không những thế, nó đi cùng cam kết của người đứng đầu Đảng bộ Thành phố: “Chung cư cao tầng sẽ không mọc ở trung tâm nữa”.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Cũng là công tác chỉnh trang đô thị nhưng dự án khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo lại mở ra một câu chuyện khác. Đó là việc làm đẹp bộ mặt đô thị đi cùng mục tiêu “bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân của dự án”, ngay trên khu đất vàng của trung tâm thành phố.

Và hàng loạt quyết sách khác đã được Bí thư Thành ủy thành phố lưu ý, quyết liệt chỉ đạo triển khai như miễn phí xe buýt cho người dân trên địa bàn Thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu; chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hằng năm cho toàn dân; ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế; thúc đẩy mô hình liên kết xây dựng nhà ở cho công nhân thuê; quyết liệt xử lý các khu vực nhà ổ chuột, chung cư cũ để nâng cao đời sống người dân... Tất cả đã từng bước đi vào cuộc sống, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh, ủng hộ.

Dấu ấn mới đây nhất, đó là ngày 24/8/2026, Quốc hội bấm nút thông qua Luật Phát triển Đô thị - cơ hội vàng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị phát triển.

Sau Nghị quyết 260 của Quốc hội (nâng cấp từ Nghị quyết đặc thù 98), tiếp đến Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới và sự ra đời của Luật Phát triển Đô thị, “combo” này đã hoàn thiện từ tầm nhìn, định hướng đến pháp điển và công cụ thực thi cho mục tiêu phát triển.

Xét từ phạm vi địa phương, nỗ lực tập trung để có được bộ thể chế tiến bộ, vượt trội này là thành quả của ý chí, năng lực, trách nhiệm tập thể. Song, dấu ấn của người đứng đầu, với tư duy khoa học, bám sát thực tiễn đi cùng tư chất hành động là tiên quyết cho đoàn tàu tăng tốc, về đích.

Nhìn lại kết quả của một năm, không phải để vẽ một chân dung nhưng ít nhất cũng là dịp “ngoái nhìn” về những thành quả mà thành phố này đã và đang tạo dựng được, nó có sản phẩm mà từ đối tác - doanh nghiệp đến khách hàng, người thụ hưởng - nhân dân đều có thể kiểm chứng và đánh giá được.

Những kết quả đạt được, dù là ở bước đầu, nhưng đó cũng là nền tảng vững chắn để cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt tốc trong thời gian tới. Người dân Thành phố vững tin vào tương lai tươi sáng với người thuyền trưởng của mình./.

Tàu metro vào ga Rạch Chiếc, tuyến số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để phát triển thành siêu đô thị hiện đại Những tuyến metro, vành đai đang dần khép kín đến những cây cầu vươn ra biển và các trung tâm đô thị hiện đại sẽ đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh thành siêu đô thị mang tầm khu vực.