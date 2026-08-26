Trao tặng Huy hiệu cho đảng viên 80 năm tuổi đảng tại tỉnh Hưng Yên

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên trên địa bàn.

Trong đợt này, thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 14.131 đảng viên (trên tổng số hơn 185.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh) được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 31 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng 80 năm.

Đại tướng Lương Tam Quang đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên.

Đại tướng cũng tới thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng: đồng chí Quản Thị Sành, Chi bộ thôn Tân Quang, Đảng bộ xã Như Quỳnh; đảng viên Trần Thị Viển, Chi bộ thôn Thanh Tân, Đảng bộ xã Hưng Hà.

Đại tướng cho biết Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng mà các đồng chí vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi cá nhân, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng. Mỗi tấm huy hiệu được trao đều gắn với một câu chuyện, một cuộc đời, một chặng đường cống hiến cho Đảng và nhân dân. Những cống hiến ấy không chỉ được ghi nhận bằng tấm Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng mà còn là tài sản tinh thần vô giá, tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo; niềm tự hào của cá nhân, tổ chức đảng, niềm vinh dự của gia đình, dòng họ, của cả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói chung.

“Đảng ta luôn trân trọng và ghi nhớ những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Những thành quả mà chúng ta có được hôm nay là kết tinh công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó có sự đóng góp rất đáng trân trọng của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay,” đồng chí Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, là quê hương của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí tin tưởng với truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; lắng nghe và phát huy những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Thay mặt các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Châu, 97 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ tổ 9, Bồ Xuyên, Đảng bộ phường Thái Bình, cho biết ông rất xúc động, tự hào và trân trọng khi nhận được phần thưởng cao quý của Đảng. Ông cũng hiểu rằng đằng sau tấm huy hiệu là sự dìu dắt của đảng, là sự hy sinh, giúp đỡ của các thế hệ đi trước. Trong suốt những năm tháng kháng chiến gian khổ đến khi đất nước hòa bình, ông luôn tin và làm theo Đảng. Hiện nay, sức khỏe đã suy giảm, không còn cống hiến trực tiếp được cho Đảng như những năm tháng tuổi trẻ, nhưng có một điều ông vẫn có thể làm được đó là tiếp tục giữ vững niềm tin của mình với Đảng, sống gương mẫu để cho thế hệ trẻ noi theo, phấn đấu cho quê hương, đất nước.

Cùng ngày, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành và công bố nhiều quyết định quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ngày 26/8, tại phường Móng Cái 1, Đảng ủy phường đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 108 đảng viên, trong đó tặng Huy hiệu Đảng cho 106 đồng chí từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng và truy tặng cho 2 đồng chí.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng đã kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời công bố Quyết định thành lập Chi bộ Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Nam Việt (doanh nghiệp ngoài nhà nước).

Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh việc thành lập tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân nhằm cụ thể hóa yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở những địa bàn, lĩnh vực tiềm năng, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đồng thời đề nghị chi bộ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò hạt nhân chính trị và bồi dưỡng phát triển đảng viên.

Trước đó, ngày 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã tới tham dự lễ và trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng cho 169 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Quảng Yên.

Cùng thời gian này, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao Huy hiệu Đảng từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng cho 20 đảng viên thuộc Chi bộ khu phố Hà Khẩu 5 (Đảng bộ phường Việt Hưng) và 290 đảng viên từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ phường Uông Bí.

Chia sẻ niềm vui với các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trước sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận nỗ lực lâu dài của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sỹ cộng sản; quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến, động viên cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Với uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều năm, các đảng viên tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, điểm tựa về kinh nghiệm, đạo đức và niềm tin cho gia đình, chi bộ và cộng đồng; đồng thời là những tấm gương sáng, truyền lại cho thế hệ trẻ những giá trị, kinh nghiệm và truyền thống cách mạng quý báu./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành ở Hà Nội Sáng 26/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.