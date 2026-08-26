Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến của các Đảng viên lão thành có sức giáo dục rất lớn

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 26/8, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Đợt 2/9/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên (Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 đảng viên).

Tại buổi Lễ, có 53 đảng viên đủ điều kiện sức khỏe để đón nhận Huy hiệu Đảng (trong đó có 25 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 24 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng). Đối với 107 đảng viên vì lý do sức khỏe không tham dự được buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo các xã, phường trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí tại gia đình.

Đại diện Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 và công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi Lễ trao Huy hiệu Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các cụ, các bác, các đồng chí đảng viên lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng, sự tri ân sâu sắc và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; khẳng định, đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong hành trình 81 năm rất đỗi vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, mỗi thắng lợi đều được làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trong đó có các đồng chí được trao Huy hiệu hôm nay.

Các đồng chí đã đi qua chiến tranh và hòa bình, qua những năm tháng đất nước còn nô lệ, bị chia cắt, bao vây, cấm vận; qua công cuộc giành độc lập, thống nhất, khôi phục, kiến thiết đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế. Nhiều đồng chí từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nhiều đồng chí công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và tại cơ sở; nhiều đồng chí dành cả cuộc đời gắn bó với nhà máy, công trường, trường học, bệnh viện, hợp tác xã, thôn xóm và khu dân cư nhưng đều sáng lên những phẩm chất chung: trung thành, tận tụy, kiên cường, khiêm nhường; gần dân, trọng dân, tin dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Tất cả những điều đó đã góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn đoàn kết và làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn; chân thành cảm ơn các gia đình - những người đã sẻ chia gian khổ, chấp nhận nhiều hy sinh, mất mát, luôn là hậu phương vững chắc để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với nước, với dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng rất lớn. Tám tháng đầu năm, dù tình hình thế giới còn nhiều biến động, kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực; sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong nhiều năm, đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là những động lực quan trọng.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo người có công. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Hà Nội. Đặc biệt, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã tạo thành bộ ba trụ cột chiến lược, mở ra không gian phát triển, cơ chế và tầm nhìn mới cho Hà Nội. Trung ương đã dành cho Thủ đô những điều kiện rất quan trọng; vì vậy trách nhiệm của Hà Nội cũng phải cao hơn. Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu; tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; đi đầu trong xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị hiện đại và chăm lo đời sống nhân dân.

Hà Nội cũng đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân Hà Nội là một phần rất đẹp trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Truyền thống ấy phải tiếp tục được chuyển hóa thành ý chí, trách nhiệm, kỷ cương và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên cao tuổi.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Anh Liên, đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng phát biểu bày tỏ niềm xúc động, tự hào và cảm ơn sự quan tâm dìu dắt của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ động viên của đồng chí, đồng đội và sự che chở, bảo vệ của nhân dân suốt những năm tham gia Cách mạng; khẳng định suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy, luôn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. /.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành ở Hà Nội Sáng 26/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.