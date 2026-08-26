Ông Thân Đức Nam giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

Sáng 26/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của gần 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 40 vạn hội viên thanh niên xung phong trên cả nước.

Dự đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng, Cựu Thanh niên xung phong nâng tầm Đức-Trí-Dũng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, tiến bước vào kỷ nguyên mới," hoạt động của Hội tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân chân thành và sâu sắc tới các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao to lớn ấy.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết trong tổng số hơn 65 vạn thanh niên xung phong, có hơn 6.800 đồng chí đã anh dũng hy sinh; trên 41.000 đồng chí để lại một phần xương máu trên các chiến trường; hơn 15.600 đồng chí mang trong mình vết thương chất độc hóa học. Những hy sinh, cống hiến ấy là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, là tấm gương cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống thanh niên xung phong; đẩy mạnh Cuộc vận động "Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Hội cần phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp tham mưu, đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, nhất là những trường hợp không còn giấy tờ gốc, thanh niên xung phong tham gia sau năm 1975; đẩy mạnh xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo đời sống hội viên, thực hiện tốt hai phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội - mỗi cựu thanh niên xung phong làm một việc tốt" và "Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội"; hỗ trợ hội viên khó khăn, để Hội thực sự là mái nhà chung của cựu thanh niên xung phong.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, tăng cường kết nối thông tin và ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên và triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên, tăng cường liên kết giữa các cấp Hội và với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội. Phát huy vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung cùng Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khoá IV Thân Đức Nam cho biết nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu thanh niên xung phong; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa"; đẩy mạnh Cuộc vận động "Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hai phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội, Cựu Thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi," "Vì phát triển đất nước, Hội thi đua hoàn thành các mục tiêu Đảng và Nhà nước giao."

Giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng và phát huy truyền thống cách mạng được xác định là một nội dung quan trọng trong hoạt động của Hội. Hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, tuyên truyền về truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, sưu tầm và bổ sung tư liệu, công trình, di tích lịch sử; xây dựng và giới thiệu các "Địa chỉ đỏ thanh niên xung phong" để phục vụ giáo dục thế hệ trẻ.

Hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên nêu gương truyền thống và hệ giá trị người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đã hiệp thương bầu cử Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Ban Kiểm tra.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa V là ông Thân Đức Nam; Phó Chủ tịch ông Nguyễn Văn Đính.

Ông Thân Đức Nam (sinh năm 1958) hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam.

Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2011./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cựu Thanh niên xung phong giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động bày tỏ bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và phát triển, vai trò của cựu Thanh niên xung phong không khép lại cùng với chiến tranh.