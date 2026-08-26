Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án và khánh thành 11 công trình dịp Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án và khánh thành, thông xe kỹ thuật 11 công trình, dự án dịp Quốc khánh 2/9/2026. Đây là nội dung tại Báo cáo số 793-BC/ĐU ngày 25/8/2026 của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Thường trực Thành ủy.

Theo Báo cáo số 793-BC/ĐU ngày 25/8/2026 của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục và 10 dự án đầu tư công khẩn cấp thuộc lĩnh vực thoát nước, chống úng ngập.

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống hạ tầng Thủ đô; trong đó, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục là đoạn tuyến cuối cùng góp phần khép kín đường Vành đai 1; các công trình thoát nước, chống úng ngập bước đầu phát huy hiệu quả trong những đợt mưa vừa qua.

Năm dự án dự kiến được khởi công gồm: Dự án thành phần 2-Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La-Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ; Dự án tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, đoạn Phú Xuyên-Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia; Dự án tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi-Kim Sơn, phần nằm trên địa bàn Hà Nội.

Hai dự án còn lại là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ Tây theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Theo đánh giá của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đây là nhóm dự án quy mô lớn, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung, tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên khu vực, đồng thời phục vụ quá trình phát triển, mở rộng và tái thiết đô thị.

Thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại cuộc họp ngày 25/8/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến tổ chức lễ công bố khởi công, khánh thành các công trình, dự án vào 16 giờ ngày 28/8/2026 tại Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức buổi lễ. Việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tạo sức lan tỏa tích cực trong nhân dân.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu và hình ảnh liên quan đến từng dự án; phối hợp phục vụ công tác xây dựng phóng sự và tuyên truyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thông tin trước, trong và sau buổi lễ, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường và chủ đầu tư cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý dự kiến khởi công, khánh thành dịp 2/9, ngày 10/10 và trong những tháng còn lại của năm 2026, không phân biệt nguồn vốn. Nội dung thống kê gồm tên dự án, địa điểm, chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian khởi công, thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện.

Ngoài các dự án dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật 2 dự án và khởi công 7 dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Khoảng 140 công trình, dự án thuộc các lĩnh vực trường học, bệnh viện, công thương, nhà ở xã hội và một số lĩnh vực khác cũng dự kiến được khởi công hoặc khánh thành trong những thời điểm phù hợp của năm 2026./.

Đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nêu rõ thành phố xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ 21.

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