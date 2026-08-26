Cà Mau khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án dịp Quốc khánh 2/9

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, trước và trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026 ngoài việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội tạo sinh khí vui tươi trong dịp Tết Độc lập của dân tộc, tỉnh Cà Mau sẽ đưa vào sử dụng, khánh thành bàn giao các dự án xây dựng cầu đường giao thông, nhà ở cho hộ dân nghèo, gia đình chính sách, đồng thời khởi công 3 dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau cho biết, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành Chương trình hỗ trợ xây dựng 1.069 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương trình được phát động và triển khai thực hiện từ đầu tháng 6/2026 cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn xây mới và 40 triệu đồng/căn sửa chữa, tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống nhân dân của lãnh đạo và các cấp, ngành tỉnh Cà Mau.

Những ngày qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp với các xã: Long Điền, Đông Hải, Vĩnh Hậu tổ chức khánh thành 7 cầu giao thông nông thôn, trong đó, xã Vĩnh Hậu có 3 cầu, xã Đông Hải 2 cầu và xã Long Điền 2 cầu bê tông cốt thép.

Tổng kinh phí xây dựng 7 cây cầu hơn 1,2 tỷ đồng, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ có sự đối ứng của địa phương cùng xây dựng.

Việc khánh thành, đưa vào sử dụng 7 cây cầu giao thông nông thôn không chỉ bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ sản xuất, mà còn tạo điều kiện để học sinh đến trường thuận lợi hơn, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Theo kế hoạch, vào tối 31/8, trong Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Cà Mau sẽ công bố hoàn thành 1.069 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở và phát động phong trào thi đua làm đường giao thông thôn.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau dự kiến tổ chức lễ khởi công 3 công trình, dự án gồm: Dự án xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau vào chiều 27/8, tại phường Tân Thành; khởi công xây dựng Dự án kè bờ sông Gành Hào đoạn G6, xã Gành Hào và ngày 29/8. Dự án kè bờ sông Gành Hào có chiều dài 2.500 m, mục đích bảo vệ bờ kè, chống sạt lở, bảo vệ dân cư và chỉnh trang cảnh quan ven sông; có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.

Cùng ngày 29/8, tại xã Vĩnh Lợi, Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ khởi công Dự án xây dựng công viên Ba hạt lúa có tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng.

Điểm nhấn của công viên là biểu tượng Ba hạt lúa, thể hiện 3 giai đoạn quan trọng nhất của mỗi chu kỳ sinh trưởng, gồm hạt ngậm sữa, hạt lúa chín vàng và hạt nảy mầm. Công trình biểu tượng 3 hạt lúa cao 24 m, trong đó riêng phần 3 hạt lúa cao 18 m, vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa./.

TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công, khánh thành 16 công trình, dự án dịp lễ 2/9 Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 11 dự án và khánh thành 5 công trình ở các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, dân dụng và công nghiệp, với tổng vốn hơn 249.422 tỷ đồng.

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