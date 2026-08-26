Vụ nghi ngộ độc ở Gia Lai: Điều trị cho 150 người, chưa ghi nhận diễn biến nặng

Ngành Y tế Gia Lai đang tập trung nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị, bảo đảm theo dõi, điều trị cho 150 người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ tại một hộ kinh doanh ở phường An Khê (tỉnh Gia Lai).

Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, đến 19 giờ ngày 25/8 đã có 150 trường hợp đến khám, điều trị liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê).

Trong số này, 146 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và 4 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng thông tin hiện các trường hợp đang được điều trị tích cực với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận người bệnh diễn biến nặng hoặc tử vong.

Người bệnh nhập viện chủ yếu với các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Đa số bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế An Khê và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tập trung nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, phân loại, đánh giá tình trạng người bệnh, kịp thời xử trí và chuyển tuyến đối với những trường hợp cần thiết.

Quan trọng nhất lúc này là bảo đảm người bệnh được tiếp nhận, theo dõi và điều trị kịp thời; các cơ sở y tế phải chủ động đánh giá tình trạng từng trường hợp để có hướng xử trí phù hợp, đồng thời sẵn sàng chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Do số người nhập viện tăng nhanh, Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, chuẩn bị nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, phương tiện cấp cứu và giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị nếu phát sinh thêm trường hợp.

Sở Y tế đã điều động nhân, vật lực từ Trung tâm y tế huyện Mang Yang, Ia Pa, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tiếp ứng cho Trung tâm Y tế An Khê tập trung điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ.

Tại Trung tâm Y tế An Khê, các trường hợp nghi ngộ độc đang được theo dõi, điều trị và đánh giá diễn biến sức khỏe. Những trường hợp có tình trạng cần can thiệp hoặc không phù hợp với khả năng điều trị của đơn vị sẽ được xem xét chuyển tuyến theo tình trạng bệnh và khả năng chuyên môn.

Bên cạnh công tác điều trị, ngành Y tế tiếp tục theo dõi, cập nhật số trường hợp liên quan và phối hợp điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để kiểm nghiệm, xét nghiệm; hiện chưa có kết quả nên chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân, tác nhân gây ra các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng người bệnh, bảo đảm các điều kiện điều trị và chuẩn bị phương án ứng phó nếu số người cần khám, điều trị tiếp tục tăng, với mục tiêu hạn chế tối đa nguy cơ diễn biến nặng và bảo đảm an toàn cho người bệnh./.

Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Gia Lai Trung tâm Y tế An Khê, tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 66 bệnh nhân được cho là ngộ độc thực phẩm do sử dụng bánh mỳ của hộ kinh doanh Bin Bin, theo đó cơ sở này đã phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

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