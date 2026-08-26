Cần Thơ: Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sỹ

Sáng 26/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sỹ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn và Xà Phiên.

Với lòng tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc, Đảng bộ, quân và dân thành phố Cần Thơ đã đưa 38 hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng, trong đó có một hài cốt liệt sỹ biết thông tin là liệt sỹ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và các thành viên trong Đảng ủy Quân khu; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cùng lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân , Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố đọc điếu văn nêu rõ Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và tôn vinh các Anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã anh dũng hy sinh để giành độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tích cực tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sỹ vào an táng tại nghĩa trang liệt sỹ.

Qua quá trình khảo sát đã phát hiện tại các nghĩa trang tạm vẫn còn sót lại hài cốt liệt sỹ. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh khảo sát, tuyên truyền; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố phối hợp với Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 và được sự hỗ trợ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Đội K90 đã tìm kiếm, quy tập được 38 hài cốt liệt sỹ; đã lấy 37 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ để phục vụ giám định ADN.

Thời gian tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm ở tất cả các nghĩa trang tạm tại các địa phương, để quy tập, đưa các liệt sỹ về an nghỉ cùng đồng chí, đồng đội; rà soát, xác minh đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sỹ để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính.

Đảng bộ, quân và dân thành phố Cần Thơ thay mặt nhân dân cả nước và các gia đình thân nhân liệt sỹ sẽ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ của các anh hùng, liệt sỹ; đoàn kết một lòng, tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ./.

Mong tìm thân nhân nữ liệt sỹ qua di vật ảnh chân dung Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cả nước rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến bức ảnh người phụ nữ, di vật đã tìm thấy.