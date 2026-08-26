Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 “số hóa” hành trình khám phá điểm đến Việt Nam

Catwalk trên cầu kính Bạch Long, hái chè, vào bếp chế biến món ăn địa phương hay tự tay làm kẹo lạc… những trải nghiệm tại Mộc Châu đang được các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 chuyển hóa thành những câu chuyện bằng hình ảnh, video và nội dung số.

Cao nguyên không chỉ là bối cảnh của vòng truyền hình thực tế mà đã trở thành “sân khấu trải nghiệm,” nơi các thí sinh trực tiếp khám phá và kể lại câu chuyện về một vùng đất.

Đáng chú ý, vòng thi năm nay các hoạt động trải nghiệm được thiết kế gắn với công nghệ và kỹ năng truyền thông số. Theo đó, thí sinh không chỉ tham quan, thực hiện phần thi hay xuất hiện trước ống kính, mà phải tự tư duy nội dung, lựa chọn góc máy, ghi hình, xây dựng câu chuyện và phối hợp với đồng đội để tạo ra sản phẩm giới thiệu Mộc Châu trên môi trường số.

Từ trải nghiệm catwalk trên cầu kính Bạch Long, đến khám phá ẩm thực tại không gian văn hóa Bản Vặt Hồng, hái chè và làm kẹo lạc…, những hình ảnh quen thuộc của đời sống địa phương được đặt vào ngữ cảnh mới.

Sản vật, món ăn, không gian văn hóa hay cảnh quan không còn xuất hiện như những thông tin giới thiệu du lịch đơn thuần, mà trở thành chất liệu để thí sinh tự xây dựng câu chuyện và truyền tải tới cộng đồng mạng.

﻿ ﻿ Các thí sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và cùng kể lại câu chuyện về điểm đến trên không gian mạng. (Ảnh: BTC)

Cách làm này biến chiếc điện thoại từ thiết bị ghi hình thành công cụ kể chuyện. Mỗi thí sinh phải giải một bài toán truyền thông: làm thế nào để một trải nghiệm trực tiếp trở thành nội dung đủ hấp dẫn, dễ tiếp cận và có khả năng lan tỏa trên nền tảng số. Qua đó, cuộc thi nhan sắc tạo thêm một không gian thực hành kỹ năng số, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá điểm đến.

Trưởng Ban tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, Thạc sỹ Đàm Hương Thủy cho rằng: “Chúng ta đang sống trong những năm tháng của một kỷ nguyên vô cùng đặc biệt, nơi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang định hình lại cách thế giới vận hành từng ngày, từng giờ. Đứng trước dòng chảy ấy, chúng tôi luôn trăn trở với một câu hỏi: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới sẽ được định vị như thế nào trên bản đồ hội nhập quốc tế?”

Từ định hướng đó, Miss Galaxy Vietnam được xây dựng vừa là một sân chơi nhan sắc vừa là dự án kết hợp văn hóa-tri thức-công nghệ, hướng tới hình ảnh “Women of The Future” - những người phụ nữ kiến tạo tương lai. Thí sinh vì vậy không chỉ được kỳ vọng tỏa sáng trên sân khấu mà còn có khả năng sử dụng tri thức, công nghệ và tư duy sáng tạo để đóng góp cho cộng đồng.

Tại Mộc Châu, định hướng này được cụ thể hóa bằng việc đưa thí sinh trực tiếp tham gia vào quá trình quảng bá điểm đến. Thay vì tiếp nhận thông tin từ các sản phẩm truyền thông có sẵn, mỗi thí sinh tự trải nghiệm, ghi nhận và lựa chọn cách kể.

Đây cũng là điểm tạo nên giá trị khác biệt của hoạt động: người trải nghiệm đồng thời trở thành người sản xuất nội dung và truyền tải câu chuyện điểm đến.

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Theo Ban tổ chức, việc gắn hành trình trải nghiệm với công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và tư duy sáng tạo cũng là một phần trong định hướng của Miss Galaxy Vietnam 2026. Qua đó, từ một cuộc thi nhan sắc, các thí sinh được trao thêm vai trò của những nhà sáng tạo nội dung và truyền tải câu chuyện về địa phương.

Hiện các thí sinh đã tập trung tại Mộc Châu và bước vào chuỗi hoạt động của vòng truyền hình thực tế. Sau giai đoạn này, các thí sinh tiếp tục được đào tạo, huấn luyện trước khi bước vào vòng chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Từ một sân chơi sắc đẹp, hành trình tại Mộc Châu cũng cho thấy tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia có thể được lan tỏa từ những hoạt động rất cụ thể của doanh nghiệp và tổ chức xã hội - nơi đổi mới sáng tạo không chỉ tạo ra công nghệ mới, mà còn tạo ra cách mới để những giá trị Việt Nam được quảng bá và lan tỏa.

“Bông hồng lai” Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 Tân Hoa hậu mang hai dòng máu Anh-Việt, sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể 80-60-92cm. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và khỏe khoắn, được công chúng ưu ái gọi là “bông hồng lai.”