Phấn đấu đến cuối năm 2026 có một số sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể

Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp "Tổ Công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược" chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Địa phương hoàn thiện, phân loại đề xuất theo 3 nhóm

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến tháng 8/2026, hành lang pháp lý và các điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã cơ bản được hình thành, đảm bảo bao quát các khâu từ xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đến lựa chọn tổ chức chủ trì, ký hợp đồng, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện.

Qua rà soát, điều chỉnh và chuẩn hóa hồ sơ, hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8/10 bộ, cơ quan thực hiện theo quy trình, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.300,6 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước khoảng 3.738,4 tỷ đồng, chiếm 70,5%; nguồn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 1.562,2 tỷ đồng, chiếm 29,5%.

Đến ngày 24/8/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thẩm định 27/28 hồ sơ.

Việc xây dựng, thẩm định nhiệm vụ đã được các bộ, cơ quan quan tâm triển khai. Tuy nhiên, do hồ sơ được xây dựng, cập nhật trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, đồng thời đây là loại hình nhiệm vụ mới, nên chất lượng hồ sơ chưa đồng đều. Một số hồ sơ chưa làm rõ được đầy đủ các tiêu chí của sản phẩm công nghệ chiến lược và được xây dựng theo hướng dự án đầu tư hạ tầng hoặc cụm nhiệm vụ có phạm vi quá rộng nên không hình thành được đề xuất nhiệm vụ, phản ánh việc nhận thức về tiêu chí nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược chưa thống nhất giữa các bộ, ngành.

Bên cạnh chất lượng hồ sơ, hiện nay, 28 nhiệm vụ mới đáp ứng 11/20 bài toán lớn tại Phụ lục Quyết định số 808/QĐ-TTg. Trong 9 bài toán còn lại, 4 bài toán (số 12, 13, 14, 15) thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo cơ chế riêng; 5 bài toán chưa có đề xuất gồm: số 3 (truy xuất nguồn gốc nông sản), số 6 (thương mại, logistics thông minh), số 9 (y tế cá thể hóa, thiết bị y tế in 3D), số 16 (năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia tự chủ) và số 18 (hạ tầng mạng di động thế hệ sau, hệ sinh thái 5G)...

Triển khai công nghệ chiến lược tại địa phương, vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các buổi làm việc, hướng dẫn địa phương chuẩn hóa đề xuất; phân biệt giữa bài toán phát triển của địa phương, nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông thường; đồng thời rà soát khả năng kết nối với các nhiệm vụ đang triển khai theo Quyết định số 808/QĐ-TTg.

Đến ngày 20/8/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được 85 ý tưởng đề xuất bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược của 15 địa phương; tập trung chủ yếu vào UAV, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ tế bào, y học cá thể hóa, công nghệ gen và công nghệ sinh học...

Qua rà soát sơ bộ, phần lớn đề xuất mới dừng ở nhu cầu ứng dụng công nghệ hoặc ý tưởng sản phẩm, chưa làm rõ đầy đủ bài toán lớn cần giải quyết, công nghệ lõi cần làm chủ, sản phẩm đầu ra, tổ chức có năng lực thực hiện, phương án huy động nguồn lực và chỉ tiêu đánh giá kết quả.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục hướng dẫn địa phương hoàn thiện, phân loại đề xuất theo 3 nhóm: nhiệm vụ gắn với bài toán lớn, cấp thiết, có phạm vi tác động quốc gia hoặc liên vùng để đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét giao; nhiệm vụ đề xuất thực hiện trong Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược; nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; đồng thời rà soát các đề xuất tương đồng để tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã báo cáo, làm rõ tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; nhấn mạnh những kết quả bước đầu đạt được, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và bố trí kinh phí. Các bộ, ngành cũng đề xuất giải pháp, cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Quyết liệt triển khai, phấn đấu sớm có sản phẩm công nghệ chiến lược

Đánh giá cao sự tập trung của các bộ, ngành, cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ đến nay, hành lang pháp lý cho phát triển công nghệ chiến lược đã cơ bản đầy đủ, nguồn lực cũng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan vẫn chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện; trong thời gian tới, phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đối với 9 hồ sơ đã được thẩm định và đủ điều kiện phê duyệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn tất việc phê duyệt trước ngày 31/8, báo cáo Trung ương và Chính phủ.

Về 13 nhiệm vụ đã có ý kiến thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định theo thời hạn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/8.

Phó Thủ tướng yêu cầu đến đầu tháng 9, các nhiệm vụ này phải được phê duyệt; nâng tổng số nhiệm vụ đủ điều kiện triển khai lên 21 nhiệm vụ. Đây sẽ là cơ sở để các bộ, ngành bắt tay thực hiện các công việc tiếp theo.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo hoàn tất, ban hành thông tư hướng dẫn, hoàn thiện hành lang pháp lý; phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định và hướng dẫn các bộ, ngành triển khai phát triển công nghệ chiến lược; không dừng lại ở các nhiệm vụ đã được phê duyệt mà phải thường xuyên cập nhật các đề tài, nghiên cứu, phát minh, sáng kiến, ý tưởng mới để xem xét đăng ký cho những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ đã đăng ký, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/8.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu "không để chậm tiến độ," nhất là trong bối cảnh các nhiệm vụ khác đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và phê duyệt.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Đối với các đề xuất của địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phân loại, rà soát để tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực; đồng thời xác định những nội dung có thể dùng chung hoặc nhân rộng từ các mô hình do Trung ương nghiên cứu để địa phương triển khai; bảo đảm việc nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược giữa Trung ương và địa phương có sự thống nhất, liên kết, tránh chồng chéo.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát, lựa chọn, hoàn thiện các bài toán, nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo trong tháng 9/2026; trong đó chú trọng xây dựng các nhiệm vụ phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đến cuối năm có một số sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể.

Liên quan đến 5 nhiệm vụ được Hội đồng thẩm định kết luận không đủ điều kiện phê duyệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành chủ động chuyển thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ của bộ để tiếp tục nghiên cứu, triển khai.

Đối với 5 "bài toán" chưa có nhiệm vụ, các bộ, ngành được giao tiếp tục triển khai, hoàn thiện và báo cáo trong tháng Chín, "không để tồn đọng các bài toán công nghệ chiến lược đã được xác định".../.

Cơ chế tài chính mới cho nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng; nhiệm vụ nhằm nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền tảng hoặc công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.