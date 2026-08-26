Thúc đẩy ứng dụng Agentic AI phát triển các hệ thống điều khiển thế hệ mới

Trong bối cảnh Generative AI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh) đang chuyển dịch từ vai trò hỗ trợ tạo nội dung sang các AI agent (tác nhân AI) có khả năng thực hiện chuỗi tác vụ một cách tự chủ, việc ứng dụng AI trong kỹ thuật đang mở ra nhiều cơ hội mới.

Để mang đến góc nhìn thực tiễn về việc ứng dụng Agentic AI kết hợp với phương pháp Model-Based Design trong thiết kế, mô phỏng, kiểm chứng và phát triển các hệ thống điều khiển thế hệ mới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp với Tập đoàn TechSource Systems & Ascendas Systems tổ chức hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình thiết kế mô hình hệ thống điều khiển,” ngày 26/8.

Nội dung hội thảo tập trung giới thiệu những xu hướng mới trong Agentic AI cũng như cách AI có thể được tích hợp vào quy trình kỹ thuật để tăng năng suất và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

Chương trình có các chủ đề về ứng dụng Generative AI và Agentic AI trong kỹ thuật, xây dựng quy trình Agentic AI có cấu trúc, thiết kế hệ thống điều khiển từ yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, mô phỏng và kiểm thử hệ thống… Các ví dụ thực tế cũng được sử dụng để minh họa khả năng ứng dụng trong phát triển hệ thống điều khiển cho xe điện, robot, UAV và các hệ thống nhúng.

Bên cạnh Agentic AI, chương trình cũng giới thiệu quy trình mô phỏng thời gian thực (Real-Time Simulation) và kiểm chứng mã nguồn trên phần cứng thực tế.

Đại diện TechSource Systems & Ascendas Systems cho hay Agentic AI đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong phát triển các hệ thống kỹ thuật. Nó không chỉ hỗ trợ kỹ sư thực hiện từng tác vụ riêng lẻ mà có thể tham gia vào cả một chuỗi quy trình. Khi kết hợp Agentic AI với Model-Based Design, người dùng có thể tận dụng tốc độ và khả năng tự động hóa của AI đồng thời duy trì tính cấu trúc, khả năng kiểm chứng và sự kiểm soát cần thiết trong quá trình phát triển hệ thống điều khiển.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, sự kiện cũng giới thiệu chương trình hỗ trợ startup của MathWorks, tạo cơ hội để các startup và doanh nghiệp công nghệ tìm hiểu thêm về các công cụ, nền tảng và nguồn lực hỗ trợ quá trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

Hội thảo tập trung giới thiệu những xu hướng mới trong Agentic AI cũng như cách AI có thể được tích hợp vào quy trình kỹ thuật để tăng năng suất và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, sự kiện này phù hợp với định hướng ưu tiên của Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong công nghiệp; Sản xuất thông minh, tự động hóa; Chuyển đổi số quốc gia; Nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị tập trung vào việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Sự kiện là minh chứng cụ thể cho mô hình hợp tác 3 nhà mà NIC đang thúc đẩy. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo nền tảng, kết nối; Doanh nghiệp công nghệ quốc tế mang tri thức, công cụ, giải pháp tiên tiến; Doanh nghiệp, viện, trường Việt Nam là đối tượng thụ hưởng, trực tiếp ứng dụng vào nghiên cứu và sản xuất. Theo đó, NIC cam kết tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kết nối sau Hội thảo nhằm đảm bảo mô hình hợp tác 3 nhà mang lại giá trị lâu dài,” ông Thịnh nhấn mạnh./.

Agentic AI Build 2026: Sự kiện AI lớn nhất Đông Nam Á với 3.000 người tham gia Chương trình trình diễn 400 dự án công nghệ để thúc đẩy ứng dụng AI tại Đông Nam Á đồng thời tạo dựng một môi trường kết nối bền vững để các giải pháp tiếp tục được phát triển vào thực tiễn.