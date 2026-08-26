IMF cảnh báo nguy cơ tụt hậu về AI ở các nền kinh tế đang phát triển

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva mới đây cảnh báo những tác động trong tương lai của Trí tuệ Nhân tạo (AI) vẫn còn nhiều ẩn số, trong đó rủi ro tụt hậu lớn nhất thuộc về các quốc gia đang phát triển.

Phát biểu tại cuộc trao đổi với báo giới tại Washington, D.C. trước thềm Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 10 tới, bà Kristalina Georgieva nhận định nền kinh tế toàn cầu đang phải chống chọi với những “cơn gió ngược” mạnh mẽ từ mức nợ cao, tình trạng lạm phát dai dẳng và những căng thẳng thương mại.

Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết nền kinh tế thế giới đến nay đã vượt qua cú sốc năng lượng do việc đóng cửa eo biển Hormuz tốt hơn so với lo ngại ban đầu. Kết quả này có được nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm việc xả kho dự trữ dầu khí, tăng nguồn cung ngoài khu vực Vùng Vịnh, mở rộng năng lượng tái tạo, sự quay trở lại một phần của than đá tại một số nơi, cùng với việc giảm cầu tiêu thụ.

Bên cạnh đó, bà Georgieva cho rằng kinh tế toàn cầu cũng đang hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo, đặc biệt là các quốc gia tham gia vào chuỗi cung ứng Trí tuệ Nhân tạo.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định thế giới đang trải qua một cuộc giằng co giữa cú sốc cung tiêu cực từ Trung Đông và cú huých tích cực về phía cầu từ Trí tuệ Nhân tạo, đồng thời nhấn mạnh tác động ròng của hai yếu tố trái chiều này có tính bất đối xứng giữa các quốc gia, phụ thuộc vào mức độ rủi ro trước gián đoạn năng lượng, các điểm yếu kinh tế vĩ mô và vị thế của từng nước trong chuỗi giá trị Trí tuệ Nhân tạo.

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo các quốc gia đang chịu áp lực ngân sách ngày càng lớn, thể hiện ở lợi suất trái phiếu tăng cao còn tiến trình hạ lạm phát thì chững lại. Cùng với đó, lượng dầu khí dự trữ ngày càng cạn kiệt cho thấy cú sốc năng lượng vẫn chưa kết thúc.

Ngoài ra, bà lưu ý rằng tác động tương lai của Trí tuệ Nhân tạo vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro khó lường, trong đó có mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính. Theo bà Georgieva, nếu tình hình diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, sự chênh lệch về triển vọng phát triển trên thế giới sẽ ngày càng mở rộng. Trong đó, bà nhấn mạnh rủi ro tụt hậu về Trí tuệ Nhân tạo rõ nhất tại các nền kinh tế đang phát triển, vì vậy không một quốc gia nào được phép chủ quan.

Hướng tới sự kiện tại Bangkok, bà Georgieva chia sẻ hội nghị thường niên năm nay diễn ra tại châu Á-động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng nhất thế giới, đồng thời là khu vực đóng vai trò then chốt trong phát triển Trí tuệ Nhân tạo nhưng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cú sốc năng lượng.

Hội nghị sẽ tập trung vào hai chủ đề chính: nâng cao khả năng chống chịu nhằm tạo điều kiện ứng phó hiệu quả trong môi trường nhiều biến động, và tìm giải pháp cải thiện mức tăng trưởng còn khiêm tốn cũng như thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế./.

Trí tuệ nhân tạo, năng lượng và an ninh dẫn dắt chu kỳ đầu tư toàn cầu mới Theo HSBC, các xu hướng cấu trúc liên quan đến việc áp dụng AI, nỗ lực độc lập năng lượng và an ninh quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ sự mở rộng kinh tế và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong dài hạn.