Nguy cơ tụt hậu y tế ở những quốc gia nghèo nhất giữa khủng hoảng tài trợ

Một trong những sáng kiến y tế toàn cầu lớn nhất cho biết sẽ điều chỉnh nguồn lực nhiều hơn cho các quốc gia nghèo nhất nhằm giúp họ ứng phó với việc cắt giảm viện trợ nước ngoài, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng bất bình đẳng y tế ngày càng gia tăng trên thế giới.

Quỹ Toàn cầu phòng chống bệnh AIDS, lao và sốt rét (Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria) đang tìm cách huy động 18 tỷ USD cho giai đoạn 2027-2029.

Tuy nhiên, quỹ này đang đối mặt với bối cảnh tài chính khó khăn khi nhiều chính phủ tài trợ, dẫn đầu là Mỹ, đã thu hẹp hỗ trợ.

Quỹ cũng đã cảnh báo một số quốc gia rằng các khoản viện trợ dành cho giai đoạn 2025-2026 có thể bị cắt giảm.

Ông Peter Sands, Giám đốc điều hành Quỹ Toàn cầu cho biết quỹ đang ưu tiên nhiều hơn nguồn lực cho những nước nghèo nhất, đồng thời nhấn mạnh lo ngại đối với “những nơi hầu như không có giải pháp thay thế” và dẫn ví dụ Sudan - quốc gia đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo sau hơn 2 năm xung đột.

Ông cho biết một số quốc gia thu nhập thấp đã đạt tiến bộ lớn trong việc kiểm soát bệnh truyền nhiễm những năm gần đây, đồng thời đang tìm cách huy động nguồn tài chính trong nước để bù đắp cho sự sụt giảm viện trợ quốc tế. Nhưng nhiều nước đơn giản là không có lựa chọn này.

Ông nhấn mạnh có những khu vực trên thế giới đang phải hứng chịu hậu quả tổng hợp của nghèo đói, xung đột, biến đổi khí hậu và dịch bệnh và thế giới "không thể đơn giản để họ tự xoay xở."

Phát biểu trước báo giới tại London (Anh) nhân dịp công bố báo cáo kết quả năm 2025 của Quỹ Toàn cầu hôm 10/9, ông Sands cho biết năm 2023 đã ghi nhận số lượng kỷ lục người dân được tiếp cận các biện pháp phòng ngừa và điều trị 3 căn bệnh trên.

Theo báo cáo, kể từ năm 2002, các chương trình của Quỹ Toàn cầu đã cứu sống được 70 triệu người.

Tuy nhiên, ông cảnh báo tiến bộ trong tương lai đang bị đe dọa nếu nguồn tài trợ cạn kiệt. Năm nay, Quỹ Toàn cầu đã phải cảnh báo các quốc gia rằng họ có thể phải đối mặt với mức cắt giảm trung bình 11% đối với các khoản viện trợ hiện tại, do chưa rõ liệu các nhà tài trợ có thể thực hiện đầy đủ cam kết cho giai đoạn 2024-2026 hay không.

Ông Sands cho biết hiện khoảng trống tài chính vẫn ở mức khoảng 1,4 tỷ USD./.

