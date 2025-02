Châu Phi kêu gọi Mỹ tiếp tục viện trợ y tế

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/2, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) Jean Kaseya cho biết sẽ viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để nêu bật những quan ngại về việc đóng băng viện trợ của Mỹ đang đe dọa đến tính mạng của người dân trên khắp lục địa và những nỗ lực ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến người Mỹ.

Ông Kaseya cho biết cũng sẽ nêu lên mối quan ngại với ông Marco Rubio về tác động đối với những bệnh nhân mắc các bệnh như HIV và nguy cơ xảy ra đại dịch đậu mùa khỉ (mpox) ở miền Đông Congo gây ra.

Ông Kaseya cho biết: "Khi tôi nhận được thông tin về việc tạm dừng... tôi đã rất lo lắng. Làm sao chúng tôi có thể ứng phó với tất cả các đợt bùng phát đang diễn ra nếu chúng ta không có kinh phí?"

Ông Kaseya đã viết thư cho các nhà lãnh đạo châu Phi vào cuối tuần qua, trong đó cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp khẩn cấp để lấp đầy khoảng trống tài chính do lệnh đóng băng của Mỹ và các chính phủ khác cắt giảm ngân sách viện trợ, có thể có thêm 2-4 triệu ca tử vong do các bệnh có thể phòng ngừa mỗi năm trên lục địa này.

Ông cho biết: "Sự tạm dừng này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến châu Phi mà còn ảnh hưởng đến Mỹ," đồng thời cảnh báo rằng các đợt bùng phát dịch bệnh sẽ lan rộng hơn nữa nếu không có những nỗ lực được tài trợ đầy đủ để ngăn chặn chúng.

Ông Kaseya nói thêm rằng xung đột cũng đang đe dọa đến phản ứng y tế ở một số khu vực của châu Phi, điều mà ông đã đưa vào cả hai lá thư.

Ông cho biết, giao tranh ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã tác động đến việc ứng phó đối với đậu mùa khỉ cũng như các đợt bùng phát bệnh sởi và dịch tả.

Ví dụ, hàng triệu liều vaccine ngừa đậu mùa khỉ, bao gồm cả liều do Nhật Bản viện trợ dành cho trẻ em, đang bị kẹt ở Kinshasa vì tình hình an ninh ở Goma.

Việc tạm dừng viện trợ và đóng băng tài trợ của Mỹ có nghĩa là CDC châu Phi thiếu khoảng 200 triệu USD cho những nỗ lực chống lại bệnh đậu mùa khỉ, một phần trong số 1,1 tỷ USD đã cam kết ban đầu. Ông Kaseya cho rằng việc đóng băng viện trợ phải được dỡ bỏ nhanh chóng./.

CDC Châu Phi cảnh báo không nên hạn chế đi lại vì dịch marburg và đậu mùa khỉ CDC châu Phi kêu gọi các quốc gia kiềm chế việc áp dụng lệnh cấm đi lại hoặc hạn chế di chuyển nhắm vào các quốc gia châu Phi trong bối cảnh dịch bệnh bệnh đậu mùa khỉ và bệnh do virus marburg gây ra.