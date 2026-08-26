APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

Ngày 25/8, tại Hàng Châu, Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về An ninh Lương thực lần thứ 11 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo ngành nông nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Đây được xem là một trong những sự kiện có tầm vóc chiến lược nhất trong chuỗi các hoạt động của APEC 2026, khi khu vực này chiếm gần một nửa sản lượng và thương mại lương thực toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về những thách thức đang tác động sâu sắc đến chuỗi cung ứng lương thực khu vực và toàn cầu, bao gồm biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi phân phối, già hóa dân số và suy dinh dưỡng tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Trước thực trạng đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, tập trung vào duy trì tri thức bản địa, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, cũng như tăng cường mở cửa thị trường và hợp tác điều phối giữa các quốc gia thành viên.

Hội nghị cũng đã thông qua “Bộ nguyên tắc tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống thực phẩm trong khu vực APEC thông qua đổi mới và số hóa” với 5 nguyên tắc để các nền kinh tế APEC tập trung nỗ lực hợp tác nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống thực phẩm thông qua đổi mới và số hóa trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng, đánh giá cao vai trò chủ nhà của Trung Quốc trong năm APEC 2026 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng phát triển thịnh vượng.”

Nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc triển khai Lộ trình An ninh Lương thực APEC đến năm 2030, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề xuất bốn định hướng hợp tác trọng tâm gồm: Xây dựng các chuỗi giá trị nông - thực phẩm có khả năng chống chịu và kết nối bền chặt hơn; thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo điều kiện để các công nghệ tiên tiến như AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và nông nghiệp chính xác đến gần hơn với người nông dân; huy động các nguồn lực đầu tư và tài chính đổi mới nhằm nhân rộng các mô hình thí điểm thành giải pháp có quy mô lớn; và tăng cường chia sẻ tri thức, xây dựng năng lực và hợp tác chặt chẽ giữa các diễn đàn APEC.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh vai trò quyết định của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng và khả năng chống chịu của nền nông nghiệp.

Ông đặc biệt kêu gọi các nền kinh tế thành viên hướng tới ba chuyển đổi mang tính đột phá: chuyển từ nông nghiệp số sang hệ thống nông nghiệp - thực phẩm số; từ các thử nghiệm công nghệ đơn lẻ sang các giải pháp có thể nhân rộng; và từ đổi mới sáng tạo riêng lẻ sang xây dựng mạng lưới đối tác đổi mới sáng tạo APEC.

Các đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao và đồng thuận từ đại diện các nền kinh tế tham dự. Nhiều thành viên bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục xây dựng sự đồng thuận để Hội nghị Bộ trưởng An ninh Lương thực APEC năm 2027 tại Việt Nam sẽ đạt được một tầm nhìn chung và một chương trình hành động thực chất.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng đã thống nhất ra Tuyên bố chung Hàng Châu, khẳng định quyết tâm xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, năng động, kiên cường và hòa bình.

Tuyên bố nhấn mạnh an ninh lương thực vẫn là ưu tiên chung, đồng thời thúc giục các nền kinh tế đẩy mạnh hợp tác dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tạo thuận lợi thương mại nông sản và tăng cường đầu tư nông nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Việt Nam - ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức công bố Định hướng Đề xuất cho Hợp tác APEC về Nông nghiệp và An ninh Lương thực năm 2027 với chủ đề: “Hệ thống Nông sản-Thực phẩm Đổi mới và Kiên cường vì Sự Thịnh vượng Chung”, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho năm đăng cai APEC 2027 của Việt Nam./.

Liên hợp quốc hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực Trong bối cảnh Cuba tiếp tục chịu sức ép trừng phạt kinh tế, Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.

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