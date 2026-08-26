Giá vàng ngày 26/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Khoảng 1 giờ 16 phút sáng ngày 26/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 4.647,03 USD/ounce. Trước đó trong cùng phiên, giá vàng giao ngay từng vọt lên mức 4.696,18 USD/ounce, thiết lập mức cao nhất kể từ ngày 14/5. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.694,50 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng TD Securities, nhận định: "Đà tăng của vàng chỉ đang tạm thời suy yếu. Sự chững lại này xuất phát từ việc giá vàng đã chạm đến vùng kháng cự tâm lý rất mạnh, dao động quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce."

Trước đó, lực đẩy giúp vàng bứt phá lên mức cao nhất 3 tháng đến từ việc Bộ Tài chính Mỹ quyết định tăng gấp đôi quy mô hoạt động mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn nhằm hỗ trợ thanh khoản. Động thái nới lỏng này từng khiến đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng vào tuần trước, qua đó gián tiếp làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Tại Việt Nam, sáng 26/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 26/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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