Argentina thúc đẩy thương mại, đầu tư với Việt Nam

Ngày 25/8, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Argentina-Việt Nam (AVCC) tổ chức Hội thảo “Tăng cường thương mại và đầu tư” tại Buenos Aires, với sự tham dự của đông đảo đại diện các nghị sỹ, doanh nghiệp hai nước, nhằm trao đổi về những cơ hội và giải pháp mở rộng quan hệ kinh tế song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, nghị sỹ Santiago Pauli nhấn mạnh tính bổ trợ tự nhiên giữa hai nền kinh tế, trong đó Việt Nam có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp phục vụ tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu, trong khi Argentina có nền sản xuất nông nghiệp-công nghiệp thực phẩm có sức cạnh tranh cao, cùng thế mạnh về công nghệ sinh học và di truyền.

Theo ông Pauli, quan hệ Argentina-Việt Nam cần vượt ra ngoài khuôn khổ trao đổi thương mại hàng hóa để hướng tới xây dựng các chuỗi giá trị chung, thúc đẩy đầu tư và mở rộng tiếp cận các thị trường mới.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam, nghị sỹ Santiago Pauli, nhấn mạnh tính bổ trợ tự nhiên giữa hai nền kinh tế, trong đó Việt Nam có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp phục vụ tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu, trong khi Argentina có nền sản xuất nông nghiệp-công nghiệp thực phẩm có sức cạnh tranh cao, cùng thế mạnh về công nghệ sinh học và di truyền. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Với vị trí của Việt Nam trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khu vực có hơn 600 triệu dân, hai nước có nhiều cơ hội chuyển quan hệ thương mại hiện nay thành một quan hệ đối tác sản xuất thực chất.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Argentina-Việt Nam cũng đánh giá cao nền tảng hợp tác kỹ thuật giữa hai nước. Từ năm 1998, Argentina và Việt Nam đã triển khai hơn 15 dự án chung, đạt kết quả cụ thể trong các lĩnh vực như phát triển sản phẩm sữa, cải thiện giống đậu tương, cây ăn quả và sản xuất lúa. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác.

Ông Pauli cho rằng cần ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hoàn thiện các cơ chế tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, trong đó có các thỏa thuận về đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, vận tải hàng không, hợp tác nông nghiệp-công nghiệp thực phẩm và thương mại ưu đãi giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, bà Ngô Minh Nguyệt cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên thế giới, trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Quan hệ thương mại hai nước có tính bổ trợ cao, do hai nền kinh tế không cạnh tranh trực tiếp mà có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Thị Minh Nguyệt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 4,27 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Argentina gần 877 triệu USD và nhập khẩu từ Argentina khoảng 3,39 tỷ USD.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y tế và dược phẩm. Trong khi đó, máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng của Việt Nam có thể tiếp tục cung cấp nguồn đầu vào chất lượng cao, giá cạnh tranh cho quá trình hiện đại hóa công nghiệp của Argentina.

Đại sứ cũng cho biết Việt Nam và Mercosur đã chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) từ tháng 12/2025 và vòng đàm phán đầu tiên đang diễn ra trong những ngày này tại Buenos Aires. Bên cạnh đó, Argentina đã chính thức bày tỏ ý định gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó Việt Nam là thành viên sáng lập.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhận định việc ký kết Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam-Mercosur và khả năng Argentina gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ mở ra những lợi ích lớn cho doanh nghiệp hai nước, góp phần giảm các rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh, tạo môi trường pháp lý ổn định và thúc đẩy đầu tư dài hạn.

Đông đảo đại diện doanh nghiệp, nghị sỹ quốc hội Argentina tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại Argentina-Việt Nam, ông Guillermo Perez Cena cho rằng Argentina còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp-công nghiệp, công nghệ và các sản phẩm giá trị gia tăng. Ông nhấn mạnh việc thâm nhập thị trường Việt Nam không chỉ đơn thuần là tìm kiếm người mua mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lòng tin, am hiểu thị trường, thích ứng với văn hóa địa phương và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Ông Perez Cena khẳng định Phòng Thương mại Argentina-Việt Nam hướng tới trở thành cầu nối thể chế và doanh nghiệp giữa hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp Argentina tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác chiến lược và cơ hội đầu tư tại Argentina.

Ông kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các phòng thương mại, doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan nhà nước và hiệp hội ngành nghề nhằm hình thành mạng lưới hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Kết luận hội thảo, ông Santiago Pauli khẳng định quan hệ Argentina-Việt Nam có nền tảng lịch sử, những kết quả hợp tác trong hiện tại và đặc biệt là tiềm năng lớn trong tương lai. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của các nghị sỹ là góp phần biến tiềm năng đó thành nhiều thương mại hơn, nhiều đầu tư hơn, nhiều hợp tác hơn và nhiều cơ hội hơn cho người dân hai nước./.

Việt Nam và Argentina còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 4,27 tỷ USD trong năm 2025 là nền tảng để Việt Nam và Argentina tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ và đầu tư.