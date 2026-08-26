Tổng thống Trump có thể khiến phát thải ngành điện của Mỹ tăng gấp đôi vào 2035

Các chính sách thúc đẩy nhiên liệu hóa thạch của Tổng thống Donald Trump có thể khiến Mỹ mất khoảng 700 tỷ USD đầu tư vào năng lượng sạch trong 10 năm tới, đồng thời làm lượng khí thải CO2 từ ngành điện tăng gấp đôi vào năm 2035.



Báo cáo do Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC), một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường, công bố ngày 25/8, đánh giá tác động tổng thể của các chính sách mà chính quyền Tổng thống Trump triển khai.

Các chính sách này bao gồm cắt giảm ưu đãi thuế đối với năng lượng sạch, áp thuế nhập khẩu và thúc đẩy ngành nhiên liệu hóa thạch.



Theo báo cáo, các chính sách này có thể làm giảm 390-540 GW công suất điện gió, điện Mặt Trời và hệ thống lưu trữ năng lượng được xây dựng từ nay đến năm 2035, đồng thời khiến ngành năng lượng mất khoảng 700 tỷ USD vốn đầu tư.

Việc trì hoãn cấp phép các dự án điện gió và duy trì hoạt động của các nhà máy điện than, khí đốt cũ cũng được cho là sẽ làm chậm quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.



Đến năm 2035, người tiêu dùng Mỹ có thể phải trả thêm tới 30 tỷ USD mỗi năm cho điện, trong đó hóa đơn tiền điện tại một số khu vực có thể tăng tới 25%.

Báo cáo cho rằng chi phí điện tăng trái ngược với cam kết của ông Trump trong chiến dịch tranh cử về việc giảm một nửa hóa đơn điện trong 18 tháng đầu nhiệm kỳ.

Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tính đến tháng 5/2026, chi phí điện đã tăng 16%.



Đáng chú ý, phân tích dự báo lượng phát thải CO₂ của ngành điện Mỹ vào năm 2035 có thể tăng gấp đôi, lên hơn 1 tỷ tấn/năm, so với hơn 500 triệu tấn nếu các chính sách của chính quyền tiền nhiệm tiếp tục được duy trì. Kịch bản này đã tính đến nhu cầu điện tăng nhanh, trong đó có nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu.



NRDC cũng cảnh báo việc các nhà máy than và khí đốt cũ hoạt động nhiều hơn có thể làm gia tăng ô nhiễm không khí, dẫn tới khoảng 69.000 ca tử vong sớm và 85.000 lượt cấp cứu hoặc nhập viện bổ sung trong 10 năm tới./.

Mỹ: Tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết nợ công 40.000 tỷ USD Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình trạng nợ đã kéo dài nhiều thập niên và nhấn mạnh chính quyền đang thúc đẩy tăng trưởng, sản xuất trong nước, năng lượng và đầu tư.

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