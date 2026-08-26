Mỹ cân nhắc các biện pháp thương mại bổ sung sau động thái trả đũa của Canada

Theo một quan chức Nhà Trắng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đang thảo luận về các biện pháp thương mại bổ sung đối với Canada sau khi Thủ tướng nước này Mark Carney tuyên bố trả đũa tương xứng với mức thuế mới mà Mỹ áp đặt ngày 22/8.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, ông Trump có trong tay một loạt các công cụ có thể được sử dụng sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, trong đó có việc tăng thuế và thực thi các hành động thương mại khác đối với Canada.

Ông Trump và ông Carney đã tiến gần đến một thỏa thuận, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào cuối ngày 21/8, và thuế quan 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada đã có hiệu lực ngay sau nửa đêm, theo điều khoản chưa từng được sử dụng trước đây của Mục 338, Đạo luật Thuế quan năm 1930.

Ngày 24/8, ông Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với ô tô, phụ tùng ô tô và thép của Canada lên 50%, bắt đầu từ năm 2027.

Đáp lại động thái của Mỹ, ngày 25/8, Canada công bố các mức thuế trả đũa từ 15% đến 50% đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9 tới. Các quan chức Canada cho biết mức thuế của nước này sẽ tương ứng với mức thuế Mỹ áp dụng và ảnh hưởng đến các ngành như thép, sữa và điện tử./.

Canada áp thuế trả đũa nhắm vào hàng hóa của Mỹ Giới chức Canada cho biết mục đích của đợt áp thuế mới không phải là tăng doanh thu, mà là để bảo vệ các công ty Canada và giảm lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ.