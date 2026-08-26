Cửa khẩu Ái Điểm khôi phục thông quan cho hàng hóa Trung Quốc và Việt Nam

Cửa khẩu Ái Điểm, huyện Ninh Minh, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), giáp Việt Nam, đã khôi phục hoạt động thông quan từ 8h30 (7h30, giờ Việt Nam) ngày 25/8 sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của bão và mưa lớn.

Cụ thể, ngay trong ngày 25/8, các phương tiện chở sầu riêng Việt Nam, hàng điện tử Trung Quốc và các loại hàng hóa khác đã lưu thông qua 4 làn vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu này.

Trước đó, mưa lớn do bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện và thông tin liên lạc tại thị trấn Ái Điểm, khiến thiết bị và hệ thống kiểm tra phục vụ thông quan tại cửa khẩu này không thể hoạt động. Cửa khẩu phải tạm dừng thông quan từ ngày 23/8.

Sau khi tạm dừng hoạt động, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất phương án xử lý lượng xe tồn đọng và điều phối phương tiện theo từng thời điểm, thu thập thông tin về hàng hóa chờ thông quan, xây dựng phương án phân luồng, tạo điều kiện để nhanh chóng giải phóng phương tiện sau khi hệ thống điện được khôi phục.

Theo ông Vương Hồng Phi, phụ trách Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thương mại quốc tế Cẩm Minh Ninh Minh, trong đêm 24/8, doanh nghiệp này đã phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan và cơ quan chức năng địa phương triển khai thông quan khẩn cấp, giải quyết 468 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, góp phần bảo đảm vận chuyển trái cây tươi, hàng hóa đông lạnh của Việt Nam và giúp các doanh nghiệp hạn chế thiệt hại về hàng hóa.

Từ tháng 1/2026, cửa khẩu Ái Điểm đưa vào vận hành hệ thống kiểm tra thông minh “Nhanh chóng thông quan," giúp rút ngắn thời gian kiểm tra mỗi xe từ khoảng 3 phút xuống còn vài chục giây.

Cửa khẩu trên đồng thời triển khai thông quan kéo dài vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, qua đó nâng cao năng lực xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc khẩn trương khôi phục thông quan góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản tươi, cũng như duy trì hoạt động thương mại qua biên giới Trung Quốc-Việt Nam./.

Cơ bản khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm Hiện nay, hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam)-Ái Điểm (Trung Quốc) đã được khôi phục, sau sự cố kỹ thuật, đảm bảo lưu thông hàng hóa bình thường.