Kinh tế

Kinh doanh

Cửa khẩu Ái Điểm khôi phục thông quan cho hàng hóa Trung Quốc và Việt Nam

Sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng mưa bão, trong ngày 25/8, các phương tiện chở sầu riêng Việt Nam, hàng điện tử Trung Quốc và các loại hàng hóa khác đã lưu thông qua 4 làn vận tải xuất nhập cảnh

Quang Hưng
Khu vực sang tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy /TTXVN)
Khu vực sang tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy /TTXVN)

Cửa khẩu Ái Điểm, huyện Ninh Minh, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), giáp Việt Nam, đã khôi phục hoạt động thông quan từ 8h30 (7h30, giờ Việt Nam) ngày 25/8 sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của bão và mưa lớn.

Cụ thể, ngay trong ngày 25/8, các phương tiện chở sầu riêng Việt Nam, hàng điện tử Trung Quốc và các loại hàng hóa khác đã lưu thông qua 4 làn vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu này.

Trước đó, mưa lớn do bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện và thông tin liên lạc tại thị trấn Ái Điểm, khiến thiết bị và hệ thống kiểm tra phục vụ thông quan tại cửa khẩu này không thể hoạt động. Cửa khẩu phải tạm dừng thông quan từ ngày 23/8.

Sau khi tạm dừng hoạt động, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất phương án xử lý lượng xe tồn đọng và điều phối phương tiện theo từng thời điểm, thu thập thông tin về hàng hóa chờ thông quan, xây dựng phương án phân luồng, tạo điều kiện để nhanh chóng giải phóng phương tiện sau khi hệ thống điện được khôi phục.

Theo ông Vương Hồng Phi, phụ trách Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thương mại quốc tế Cẩm Minh Ninh Minh, trong đêm 24/8, doanh nghiệp này đã phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan và cơ quan chức năng địa phương triển khai thông quan khẩn cấp, giải quyết 468 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, góp phần bảo đảm vận chuyển trái cây tươi, hàng hóa đông lạnh của Việt Nam và giúp các doanh nghiệp hạn chế thiệt hại về hàng hóa.

Từ tháng 1/2026, cửa khẩu Ái Điểm đưa vào vận hành hệ thống kiểm tra thông minh “Nhanh chóng thông quan," giúp rút ngắn thời gian kiểm tra mỗi xe từ khoảng 3 phút xuống còn vài chục giây.

Cửa khẩu trên đồng thời triển khai thông quan kéo dài vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, qua đó nâng cao năng lực xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc khẩn trương khôi phục thông quan góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản tươi, cũng như duy trì hoạt động thương mại qua biên giới Trung Quốc-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cửa khẩu #Hàng Việt Nam #Thông quan #Việt Nam-Trung Quốc Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về An ninh Lương thực lần thứ 11 được xem là một trong những sự kiện có tầm vóc chiến lược nhất trong chuỗi các hoạt động của APEC 2026.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp gia nhập cuộc đua đất hiếm tại Greenland

Cuộc cạnh tranh đất hiếm tại Greenland càng có ý nghĩa đối với châu Âu khi EU hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nhiều loại nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là đất hiếm và graphite.

Diện tích lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Quân (ấp Thông Lưu, xã Vĩnh Lợi) bị cháy rầy. (Ảnh: TTXVN phát)

Rầy nâu bùng phát, Cà Mau cấp bách phòng trừ

Rầy nâu là đối tượng dịch hại nguy hiểm hàng đầu trên cây lúa, đặc biệt trong vụ hè thu khi điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo môi trường thuận lợi cho chúng phát triển.