Giá vàng miếng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 150,6 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC trong nước mở cửa phiên sáng nay (ngày 26/8) không có biến động, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố lại giảm 4 đồng so với phiên trước.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này đi ngang so với chốt phiên trước.

Tuy vậy, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lại có sự điều chỉnh khác nhau, trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ ổn định giá mua và bán ở ngưỡng 150-154 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) thì tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 147,6-151 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.662 USD/ounce, tăng khoảng 6 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới tiếp tục thu hẹp còn 2,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.890-26.300 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.900-26.300 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 10 đồng; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.890-26.280 đồng/USD, cũng giảm 10 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.920-26.300 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD./.

Giá vàng chững lại sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 3 tháng Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống 4.647,03 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.694,50 USD/ounce.