Huế đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược trên địa bàn thành phố, đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP và đến năm 2045 đạt tối thiểu 50% GRDP.

Theo Kế hoạch, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số.

Thành phố hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số, đồng thời khai thác hiệu quả các thành tựu của trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặt mục tiêu cao về chính quyền số

Đến năm 2030, Huế phấn đấu 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 99% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% sở, ban, ngành, xã, phường sử dụng thống nhất, hiệu quả các nền tảng số dùng chung quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu; 100% cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, ngành, lĩnh vực và cấp thành phố được chuẩn hóa, kết nối, phân quyền và sẵn sàng khai thác cho AI.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố được định hướng nâng cấp theo hướng tích hợp AI, phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo, giám sát và hỗ trợ ra quyết định.

Đáng chú ý, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước sẽ có hồ sơ điện tử theo quy định; 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số. Thành phố đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản và được đào tạo sử dụng nền tảng trợ lý AI công vụ.

Bên cạnh đó, 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính, qua đó từng bước giảm phụ thuộc vào phương thức điều tra thủ công, tăng cường sử dụng dữ liệu phục vụ quản trị và hoạch định chính sách.

Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng

Trong phát triển kinh tế số, Huế đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030 và tối thiểu 50% GRDP vào năm 2045, khi kinh tế số được xác định là một trong những động lực phát triển chủ yếu của nền kinh tế.

Thành phố phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 800 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 15-17%; 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt được đặt mục tiêu gấp 30 lần GRDP. Trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, sử dụng nền tảng “mô hình như một dịch vụ”, tác nhân AI hoặc giải pháp AI dùng chung.

Để thực hiện các mục tiêu này, thành phố sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực có lợi thế.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng nền tảng số, dữ liệu, AI, thương mại điện tử, thanh toán số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số và các giải pháp quản trị số.

Huế đồng thời ưu tiên phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số “Make in Viet Nam”, tập trung vào các lĩnh vực nền tảng số, dữ liệu, AI, an toàn thông tin mạng, điện toán đám mây, bán dẫn, phần mềm, nội dung số và các giải pháp chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực.

Phát triển hạ tầng số, dữ liệu và AI

Một trong những trọng tâm của Kế hoạch là phát triển đồng bộ hạ tầng số. Thành phố ưu tiên hạ tầng băng rộng cố định, di động tốc độ cao, 5G và các thế hệ mạng di động tiếp theo; Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, điện toán biên, trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao và hạ tầng phục vụ AI.

Mục tiêu đến năm 2030 là hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình. Thành phố cũng rà soát, phủ sóng các vùng trắng, vùng lõm sóng, bảo đảm chất lượng mạng viễn thông di động, thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh, góp phần thu hẹp khoảng cách số.

Trung tâm dữ liệu thành phố được định hướng trở thành hạ tầng dữ liệu trọng yếu, kết nối với các trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp đầu tư, vận hành theo chuẩn thống nhất, bảo đảm an toàn, an ninh, chủ quyền dữ liệu và khả năng kết nối, chia sẻ, dùng chung.

Huế cũng tập trung phát triển hạ tầng tính toán và hạ tầng AI, hình thành các trung tâm tính toán hiệu năng cao, trung tâm AI, hạ tầng tính toán chuyên dụng, kho dữ liệu và nền tảng AI dùng chung.

Thành phố từng bước hình thành năng lực huấn luyện, triển khai và khai thác các mô hình AI quy mô lớn phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số, xã hội số và công nghiệp công nghệ số.

Hạ tầng của thành phố Huế đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển trong kỷ nguyên vươn mình. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Hình thành hệ sinh thái dữ liệu số

Kế hoạch xác định dữ liệu là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình chuyển đổi số. Thành phố tập trung xây dựng, hoàn thiện, kết nối liên thông và chia sẻ các cơ sở dữ liệu thành phố, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp có tích hợp AI phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Các dữ liệu nền tảng về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục, lao động, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, giao thông, tài nguyên và môi trường được xác định là những nhóm dữ liệu cần ưu tiên.

Việc số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ được đẩy mạnh, nhằm đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thành phố cũng thúc đẩy mở dữ liệu của cơ quan nhà nước, ưu tiên các bộ dữ liệu có giá trị cao phục vụ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển doanh nghiệp, thương mại điện tử, dịch vụ số, thống kê, dự báo và giải quyết các vấn đề xã hội.

Đặc biệt, Huế sẽ nghiên cứu phát triển thị trường dữ liệu, sàn dữ liệu và dịch vụ dữ liệu; đồng thời đẩy mạnh số hóa di sản và khai thác di sản số, mở ra hướng phát triển mới gắn chuyển đổi số với lợi thế đặc thù của thành phố di sản.

Phát triển nhân lực số, thu hẹp khoảng cách số

Thành phố đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 50.000 lượt người trong độ tuổi lao động. Cùng với đó là phổ cập kỹ năng an toàn số, giao dịch số, thanh toán số, chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới việc bảo đảm mọi người dân có cơ hội tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và các nhóm yếu thế.

Trong giáo dục và đào tạo, thành phố định hướng phát triển tư duy số, AI, tư duy dữ liệu, năng lực sử dụng công nghệ, an toàn thông tin, sáng tạo và khả năng thích ứng với thay đổi công nghệ.

Các lĩnh vực công nghệ số chiến lược như dữ liệu, an toàn thông tin, điện toán đám mây, AI, nền tảng số và quản trị dữ liệu được ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Hướng tới xã hội số toàn diện

Trong phát triển xã hội số, Huế đặt mục tiêu tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt tối thiểu 95%; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Thành phố phấn đấu lập sổ sức khỏe điện tử cho 100% người dân, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ số thiết yếu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, nông nghiệp và đời sống.

Các nền tảng số dùng chung quốc gia có tích hợp AI sẽ được ưu tiên kết nối, ứng dụng trong chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó có các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; định danh và xác thực; thanh toán số; bản đồ số; điều hành, báo cáo, giám sát; trợ lý số và AI dùng chung; dữ liệu mở; y tế số, giáo dục số, thương mại số, logistics số, nông nghiệp số, du lịch số và đô thị thông minh.

Thí điểm sandbox, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế để tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; hoàn thiện cơ chế về dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung, kho tri thức số, thị trường dữ liệu, sàn dữ liệu và các nền tảng số dùng chung.

Thành phố sẽ triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh số mới. Việc thí điểm được thực hiện trong phạm vi, thời gian và điều kiện xác định nhằm đánh giá tác động, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.

​Đáng chú ý, Huế nghiên cứu xây dựng mô hình sandbox về kinh tế di sản số, qua đó khai thác lợi thế của một thành phố có hệ thống di sản phong phú để hình thành các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh tế mới trên nền tảng công nghệ số.

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; điều phối liên ngành; xây dựng hệ thống theo dõi, thống kê, đo lường và đánh giá kết quả thực hiện trên môi trường số.

Sở cũng chủ trì hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của thành phố, tổ chức đánh giá và công bố công khai kết quả định kỳ hằng năm.

Công an thành phố có trách nhiệm bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống tội phạm công nghệ cao và giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố đối với các hạ tầng số quan trọng, nền tảng số dùng chung và các hệ thống thông tin thiết yếu.

Sở Tư pháp chủ trì rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi số thuộc thẩm quyền của HĐND, Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời phối hợp thẩm định các quy định về dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, giao dịch điện tử và các lĩnh vực liên quan.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường có trách nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ vào chương trình, kế hoạch, đề án của cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá và thực hiện chế độ báo cáo.

Các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn được khuyến khích chủ động nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ số chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ mới nổi; tham gia thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái công nghệ số trên địa bàn.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò chủ đạo; cùng nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Với hệ thống mục tiêu và giải pháp toàn diện, Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 được kỳ vọng tạo nền tảng để Huế đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, khai thác hiệu quả dữ liệu và AI, đồng thời phát huy giá trị di sản trong không gian số.

Qua đó, chuyển đổi số trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố./.

Thành phố Hồ Chí Minh đưa dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP ngay trong năm 2026 và vươn lên mức 40% vào năm 2030.