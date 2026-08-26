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Hai lần ghép tim trong 3 ngày, giành lại sự sống cho bệnh nhân nguy kịch

Thành công của ca ghép là kết quả của việc tạng hiến xuất hiện đúng thời điểm, quyết định nhanh chóng của đội ngũ y tế, sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và nỗ lực hồi sức kéo dài sau phẫu thuật.

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Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thông tin về việc thực hiện thành công ca ghép tim lần thứ hai cho một nam bệnh nhân 50 tuổi, chỉ 3 ngày sau ca ghép tim đầu tiên.

Đây là quyết định được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt nghiêm trọng, khi tim ghép lần đầu suy chức năng hoàn toàn, không có dấu hiệu hồi phục, bệnh nhân đã diễn biến thành suy đa tạng và tiên lượng tử vong.

Theo các bác sỹ, thành công của ca ghép là kết quả của nhiều yếu tố: Tạng hiến xuất hiện đúng thời điểm, quyết định nhanh chóng của đội ngũ y tế trong tình huống sinh tử, sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và nỗ lực hồi sức kéo dài sau phẫu thuật. Đặc biệt, cơ hội sống của người bệnh bắt đầu từ nghĩa cử cao đẹp của cả hai người hiến chết não và gia đình.

Trái tim thứ hai, dù không phải một tạng hiến lý tưởng, đã trở thành cơ hội cuối cùng cho bệnh nhân.

Người bệnh chia sẻ: Đây là trường hợp hy hữu và tôi cực kỳ may mắn khi có được trái tim thứ hai. Tôi cảm ơn và trân trọng những người hiến đã trao cho mình cơ hội được sống./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ghép tim #bệnh nhân nguy kịch #hiến tặng #bệnh viện 108 #sống còn #đội ngũ y tế TP. Hà Nội
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