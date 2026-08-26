Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội tiếp tục quan tâm các đảng viên cao tuổi

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 26/8, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Đợt 2/9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong số đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên (Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 đảng viên).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong hành trình 81 năm rất đỗi vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, mỗi thắng lợi đều được làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trong đó có các đồng chí được trao Huy hiệu hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn; chân thành cảm ơn các gia đình - những người đã sẻ chia gian khổ, chấp nhận nhiều hy sinh, mất mát, luôn là hậu phương vững chắc để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với nước, với dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng rất lớn. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo người có công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên cao tuổi./.