Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ở Thái Nguyên

Ngày 26/8, tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên gồm ông Nguyễn Quang Thẩm, Chi bộ xóm 8, Đảng bộ xã Đồng Hỷ; ông Nguyễn Đình Lưu, Chi bộ Tổ dân phố 13, Đảng bộ phường Linh Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là những người đã trải qua nhiều giai đoạn của cách mạng, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tận tụy với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành, thường xuyên thăm hỏi, tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí,… đây vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với các đảng viên lão thành cách mạng.

Trong ngày, Đoàn công tác đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Quang Nam, Chi bộ Hoàng Đàm, Đảng bộ phường Vạn Xuân và đảng viên Phạm Đình Lưỡng, Chi bộ Chiến Thắng, Đảng bộ xã Phủ Thông./.

Trao tặng Huy hiệu cho đảng viên 80 năm tuổi đảng tại tỉnh Hưng Yên Đại tướng cho biết Huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng sự cống hiến của mỗi cá nhân, là biểu tượng sinh động của lòng trung thành, ý chí kiên định và sự thủy chung với lý tưởng cách mạng.