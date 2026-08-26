Trọn đời giữ vững lời thề, trao gửi niềm tin, ý chí cách mạng

Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn kết tinh một chặng đường rèn luyện, chiến đấu, hy sinh và cống hiến của mỗi đảng viên.

Đằng sau những Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng là những cuộc đời đã đi qua chiến tranh, gian khổ, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Khi tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, các đảng viên lão thành vẫn giữ vẹn lời thề, tiếp tục nêu gương và trao truyền niềm tin, ý chí cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Đợt 2/9/2026, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Mỗi Huy hiệu được trao là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu bền bỉ của đảng viên; đồng thời nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay về trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Trọn đời giữ vững lời thề với Đảng

Trong số những đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, ông Nguyễn Anh Liên, đảng viên Chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Sinh năm 1935, tham gia cách mạng từ khi còn nhỏ, cuộc đời ông gắn với những chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 10 tuổi, ông Nguyễn Anh Liên làm liên lạc phục vụ công tác chuẩn bị Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sau đó, ông tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, có 10 năm hoạt động tại chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, rồi tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam.

Đó là một hành trình dài, trải qua nhiều chiến trường và không ít lần đối diện với cái chết. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, người đảng viên lão thành không nói nhiều về thành tích cá nhân mà nhắc tới công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ tiền bối, các Anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Liên cho biết trong hơn 80 năm tham gia hoạt động cách mạng, bản thân luôn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của các cấp ủy đảng, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và đặc biệt là sự che chở, bảo vệ, nuôi dưỡng của nhân dân.

Những năm hoạt động trong lòng địch để lại cho ông nhiều bài học sâu sắc. Khi hệ thống hầm bí mật và nhiều cơ sở cách mạng bị địch phát hiện, truy lùng, tra tấn, người dân vẫn kiên cường bảo vệ cán bộ, tạo nơi trú ẩn để lực lượng cách mạng tiếp tục hoạt động. Từ thực tiễn ấy, ông luôn khắc ghi bài học về sức mạnh của nhân dân. Người cán bộ, đảng viên muốn được nhân dân tin yêu, che chở thì trước hết phải sống trong sạch, chân thành, hết lòng vì dân; biết dựa vào dân, lắng nghe dân và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng người đảng viên 70 năm tuổi Đảng vẫn giữ nguyên tâm nguyện từ ngày được kết nạp vào Đảng.

“Quỹ thời gian của tôi không còn nhiều, nhưng tôi có một mong ước cháy bỏng là luôn giữ vững lời thề khi vào Đảng, nguyện suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy. Còn sống một ngày, tôi còn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân," ông Nguyễn Anh Liên chia sẻ.

Đó không chỉ là tâm sự của một đảng viên lão thành, mà còn thể hiện ý nghĩa sâu xa của Huy hiệu Đảng. Được nhận Huy hiệu cao quý không phải là điểm kết thúc của quá trình phấn đấu. Trái lại, đó tiếp tục là lời nhắc nhở mỗi đảng viên giữ vững phẩm chất, danh dự và trách nhiệm đến trọn đời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và trao chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ những trải nghiệm của mình, ông Nguyễn Anh Liên mong muốn lớp người cao tuổi tiếp tục nêu gương, trao truyền kinh nghiệm sống, niềm tin và ý chí cho thế hệ con cháu. Những bài học về lòng trung thành, bản lĩnh trước khó khăn, sự gắn bó với nhân dân và tinh thần đặt việc chung lên trên lợi ích riêng vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Cùng được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Ngọc Ky, 91 tuổi, hiện sinh sống tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, mang theo những ký ức đặc biệt về Chiến dịch Điện Biên Phủ và ngày đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô.

Năm 1953, ông Nguyễn Ngọc Ky tham gia lực lượng thanh niên xung phong chống thực dân Pháp, được điều lên Thái Nguyên làm đường phục vụ việc kéo pháo vào Điện Biên Phủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mở đường, ông được Đại đoàn 308 tuyển chọn vào đơn vị và trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Trong những năm tháng chiến đấu, từ một thanh niên xung phong làm đường, người chiến sỹ trẻ từng bước trưởng thành, được tổ chức tin tưởng, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Với ông Nguyễn Ngọc Ky, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là dấu mốc xác định trách nhiệm phấn đấu suốt đời.

Nhớ lại thời điểm được kết nạp, ông Nguyễn Ngọc Ky cho biết, khi ấy bản thân đã hiểu Đảng là tổ chức cách mạng của những người cộng sản, lãnh đạo nhân dân đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước. Là một chiến sỹ trực tiếp chiến đấu, ông càng cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự, tự hào khi được tổ chức ghi nhận và giao trách nhiệm của người đảng viên.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Ngọc Ky tiếp tục cùng Đại đoàn 308 tham gia tiếp quản Thủ đô năm 1954. Hơn 70 năm đã qua, nhưng trong ký ức của người chiến sỹ năm ấy vẫn vẹn nguyên hình ảnh nhân dân Hà Nội đổ ra đường, vui mừng chào đón đoàn quân chiến thắng.

“Tôi thuộc Đại đoàn 308 do đồng chí Vương Thừa Vũ làm Đại đoàn trưởng. Khi đơn vị vào tiếp quản Thủ đô, nhân dân Hà Nội rất vui mừng, phấn khởi đón tiếp. Sau bao nhiêu năm sống dưới ách thống trị của thực dân, nay được giải phóng, người dân đổ ra đường chào đón bộ đội trong một không khí rất hào hùng," ông Nguyễn Ngọc Ky nhớ lại.

Từ một Hà Nội vừa được giải phóng năm 1954 đến Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hôm nay là một chặng đường dài mà ông Nguyễn Ngọc Ky có điều kiện trực tiếp chứng kiến. Hơn 70 năm gắn bó với Hà Nội, người đảng viên lão thành cảm nhận rõ những đổi thay của thành phố qua từng thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển.

Ở tuổi 91, còn đủ sức khỏe và sự minh mẫn để nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Ngọc Ky coi đây là niềm vinh dự, tự hào và là sự ghi nhận đối với quá trình chiến đấu, rèn luyện, cống hiến của bản thân. Tuy nhiên, điều người đảng viên lão thành quan tâm hơn cả không phải là những thành tích đã qua, mà là tương lai phát triển của đất nước và Thủ đô.

Từng làm đường phục vụ kéo pháo vào Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu và có mặt trong đoàn quân tiếp quản Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Ky hiểu rằng nền độc lập, tự do hôm nay được đánh đổi bằng biết bao công sức, máu xương của các thế hệ đi trước. Bởi vậy, thế hệ trẻ có trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng, đồng thời tiếp tục vươn lên xây dựng đất nước.

“Chúng tôi là những người đi trước, đã chiến đấu để góp phần đem lại độc lập, tự do cho đất nước, để Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại. Tôi mong lớp thanh niên tiếp nối sẽ vươn lên mạnh mẽ, tích cực đổi mới, góp sức làm cho Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh," ông Nguyễn Ngọc Ky gửi gắm.

Nếu ông Nguyễn Anh Liên nhấn mạnh trách nhiệm giữ vững lời thề, “còn sống một ngày, còn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên," thì câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Ky làm rõ thêm trách nhiệm tiếp nối: thành quả của các thế hệ đi trước phải được thế hệ hôm nay gìn giữ và phát triển bằng những hành động cụ thể.

Hai đảng viên lão thành, với hoàn cảnh và hành trình hoạt động khác nhau, gặp nhau ở một điểm: Huy hiệu Đảng không khép lại quá trình cống hiến. Dù tuổi cao, các ông vẫn hướng về công việc chung, quan tâm đến sự phát triển của đất nước, Thủ đô và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ.

Các đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn tài sản tinh thần quý giá của Thủ đô

Thông tin về đợt xét tặng Huy hiệu Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định cho biết toàn Đảng bộ thành phố có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, 160 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 75 năm tuổi Đảng trở lên, gồm 75 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 71 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đáng chú ý, trong đợt này có 9 đảng viên lão thành trên 100 tuổi. Hai đảng viên cao tuổi nhất, cùng 105 tuổi, là bà Vũ Thị Bạch Lan, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Nam Ngư, Đảng bộ phường Cửa Nam và bà Nguyễn Thị Minh Hiên, đảng viên tổ dân phố 7, Đảng bộ phường Phương Đình. Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đây là những đảng viên cao tuổi nhất được tặng Huy hiệu Đảng của Đảng bộ thành phố từ trước đến nay.

Những con số đó cho thấy bề dày truyền thống của Đảng bộ Hà Nội, đồng thời phản ánh sức sống bền bỉ của lý tưởng cách mạng qua nhiều thế hệ. Một đảng viên có 70 năm, 75 năm hay 80 năm tuổi Đảng đã dành gần như trọn cuộc đời gắn bó với tổ chức, đi qua nhiều giai đoạn lịch sử và chứng kiến những đổi thay lớn lao của đất nước, Thủ đô.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định, công tác xét tặng, trao tặng Huy hiệu Đảng được thành phố thực hiện trang trọng, chu đáo, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham dự lễ trao tập trung, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo xã, phường đến tận gia đình trao tặng.

Cách làm này không chỉ bảo đảm quyền lợi của đảng viên mà còn thể hiện sự trân trọng, tình cảm và trách nhiệm của cấp ủy đối với những người đã có nhiều năm cống hiến. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng vì thế không đơn thuần là thực hiện chế độ đối với đảng viên. Đây còn là dịp để mỗi tổ chức đảng nhìn lại quá trình rèn luyện, cống hiến của các thế hệ đi trước; từ đó giáo dục cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, về lòng trung thành với lý tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trước nhân dân.

Đánh giá về ý nghĩa những đóng góp ấy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, các đảng viên lão thành là nguồn tài sản tinh thần quý giá, là nền tảng, động lực để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc, tự hào được kế thừa những thành quả và giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Những năm tháng chiến đấu, lao động và cống hiến của các đảng viên lão thành đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thành phố, đồng thời tạo dựng nền tảng để Hà Nội phát triển như ngày nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đảng viên lão thành, bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, tiếp tục truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng, niềm tin, ý chí cùng những bài học quý báu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.

Việc phát huy vai trò của các đảng viên lão thành cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Các cấp ủy, tổ chức đảng không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của các đồng chí, mà còn cần tạo điều kiện để đảng viên cao tuổi tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ trao Huy hiệu tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất, Văn Điệp/TTXVN)

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều giai đoạn cách mạng, các đảng viên lão thành có thể tham gia giáo dục truyền thống, góp ý cho đội ngũ cán bộ, hòa giải những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Những ý kiến chân thành, thẳng thắn của các đồng chí là một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy nhận diện hạn chế, điều chỉnh phương thức lãnh đạo và gần dân hơn.

Ở chiều ngược lại, sự quan tâm đối với các đảng viên lão thành cũng là thước đo tình cảm, trách nhiệm của tổ chức đảng. Cùng với thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, các cấp ủy cần thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ kịp thời những trường hợp tuổi cao, sức yếu hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Giá trị lớn nhất mà các đảng viên lão thành để lại không chỉ nằm ở những thành tích đã được ghi nhận, mà còn ở tấm gương sống, sự nhất quán giữa lời nói và việc làm. Trong những giai đoạn khó khăn, họ đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Khi trở về đời thường, họ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, gương mẫu trong gia đình và khu dân cư…/.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ nhấn mạnh việc trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành cách mạng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.