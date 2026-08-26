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Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Phương án số 83/PA-UBND ngày 7/8/2026 về Sắp xếp cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

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Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Phương án số 83/PA-UBND ngày 7/8/2026 về Sắp xếp cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được xây dựng thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: hoàn thành trước ngày 30/8/2026, sau sắp xếp còn 375 cơ sở giáo dục, giảm 262 cơ sở (đạt tỷ lệ 41,1%), so với ngày 01/7/2025; Giai đoạn 2: hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 349 cơ sở giáo dục, giảm 288 cơ sở (đạt tỷ lệ 45,2%), so với thời điểm ngày 1/7/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lạng Sơn #sắp xếp các cơ sở giáo dục #NQ71-bt Lạng Sơn
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NGHỊ QUYẾT 71 - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

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