Sẽ có chính sách hỗ trợ sinh viên, giảng viên đi học ở các nước phát triển

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở các nước phát triển, các nước có quan hệ truyền thống, có thế mạnh trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Theo dự thảo, đối tượng người học được hưởng chính sách là công dân Việt Nam được cử đi đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại các nước phát triển, các nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam, có thế mạnh trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm theo các đề án, chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngành đào tạo tại cơ sở giáo dục nước ngoài phải thuộc nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế có uy tín tại thời điểm cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trúng tuyển hoặc quyết định cử đi.

Dự thảo đề xuất người học được hỗ trợ 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong quá trình học; lệ phí hộ chiếu, lệ phí thị thực và chi phí phương tiện đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo và ngược lại; bảo hiểm y tế; học phí.

Sinh hoạt phí hằng tháng dự kiến bằng 1,5 lần mức sinh hoạt phí cao nhất đang áp dụng đối với người học trình độ đại học và bằng 2 lần đối với người học trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Người học trình độ thạc sỹ, tiến sỹ là công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, cơ sở giáo dục được giữ nguyên lương và các khoản phụ cấp. Trường hợp chưa có cơ quan công tác được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

Dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ đối với giảng viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trình độ tiến sỹ, được cơ quan có thẩm quyền cử đi thỉnh giảng và trao đổi học thuật với cơ sở giáo dục nước ngoài theo các chương trình hợp tác song phương, chương trình trao đổi học thuật trong khuôn khổ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết.

Nội dung thỉnh giảng và trao đổi học thuật phải thuộc ngành, lĩnh vực trọng điểm và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo dự thảo, giảng viên được giữ nguyên lương và các khoản phụ cấp trong thời gian đi thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật ở nước ngoài; được hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, lệ phí thị thực, chi phí phương tiện đi lại từ sân bay đến nơi ở và ngược lại, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí hằng tháng.

Mức sinh hoạt phí dự kiến bằng mức sinh hoạt phí cao nhất đang áp dụng đối với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình đào tạo của Chính phủ Việt Nam. Trường hợp giảng viên được cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ một phần kinh phí, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ phần chênh lệch còn thiếu so với mức được hưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định điều kiện, cam kết sản phẩm đầu ra đối với giảng viên đi thỉnh giảng và trao đổi học thuật.

Danh mục nước cụ thể do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Ngoại giao. Danh mục ngành, lĩnh vực trọng điểm và danh mục bảng xếp hạng quốc tế có uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét trong tháng 11/2026 và áp dụng từ năm 2027 trở đi./.

Chi tiết danh sách 111 ngành được Chính phủ cấp học bổng từ năm 2026 Học bổng sẽ được cấp trực tiếp cho người học. Sinh viên học ở bất kỳ trường nào thuộc nhóm ngành trong danh sách nếu đủ điều kiện sẽ được cấp học bổng.