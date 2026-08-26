Hưng Yên siết chặt kỷ cương nhà trường, nói "không" với lạm thu đầu năm học

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên các nhà trường vận hành cơ chế quản trị mới sau sắp xếp hệ thống mạng lưới trường lớp quy mô lớn, do đó các nhà trường cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, chủ động chuẩn bị chu đáo để ngày khai giảng diễn ra an toàn, đúng quy định. Đây là chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 cấp tiểu học diễn ra ngày 26/8.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đặt yêu cầu hàng đầu đối với các nhà trường là siết chặt kỷ cương, nề nếp, đảm bảo an toàn trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Trong công tác quản lý, Ban giám hiệu nhà trường phải đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; đồng thời chủ động rà soát, nắm chắc tâm tư, hoàn cảnh của từng học sinh ngay từ đầu năm nhằm lập danh sách hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng học sinh yếu kém hay gặp khó khăn bị bỏ quên.

Ngành giáo dục Hưng Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục cấp tiểu học nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học và triển khai giáo dục STEM hiệu quả, thực chất, không chạy theo phong trào. Các trường học được định hướng tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ thiết kế học liệu nhưng giáo viên phải là người quyết định nội dung và chịu trách nhiệm cuối cùng.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cấp Tiểu học tiếp tục thực hiện khắc phục triệt để lỗi phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L/N theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời chú trọng gieo mầm nhân cách cho học sinh thông qua việc đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 461 cơ sở giáo dục có cấp tiểu học, trong đó có 452 cơ sở giáo dục công lập và 9 cơ sở giáo dục tư thục với 7.456 lớp, trên 252.800 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Toàn tỉnh có 104/104 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Giáo viên Trường Tiểu học Trần Lãm 1 (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) giới thiệu về lớp học, giúp học sinh làm quen với môi trường học tập mới. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Chất lượng giáo dục được duy trì với trên 99,8% học sinh hoàn thành chương trình, trong đó 99,9% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Sở đã triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh, làm cơ sở thực tiễn để triển khai đại trà từ năm học 2026-2027. Các trường có cấp tiểu học đã có trên 1.000 tiết dạy thực hiện theo mô hình giáo dục STEM; 4.650 tiết dạy có ứng dụng AI. 100% các cơ sở giáo dục thực hiện dạy học môn Tiếng Anh bắt buộc (lớp 3,4,5) với thời lượng 04 tiết/tuần theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; có trên 60% cơ sở tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn đối với lớp 1,2.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn, 452 cơ sở giáo dục có cấp tiểu học tại Hưng Yên đã thực hiện sáp nhập theo quy mô đồng cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 134 trường công lập và 9 trường tư thục có cấp tiểu học./.

Hưng Yên "nước rút” hoàn tất sắp xếp các trường trước thềm năm học mới Các cơ sở giáo dục của tỉnh Hưng Yên sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027 với tinh thần giảm đầu mối nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới quản trị nhà trường.

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