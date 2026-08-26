Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lập hai đảng bộ cơ sở, đổi tên một ban

Chiều 26/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn đã công bố 5 quyết định.

Thành ủy Thành phố quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân Thành phố (gồm 6 tổ chức Đảng trực thuộc) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố.

Thành ủy Thành phố chuyển giao Đảng bộ Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố và 103 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố về trực thuộc Đảng ủy Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Hội đồng Nhân dân Thành phố gồm 5 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng Nhân dân Thành phố gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố làm Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đảng ủy.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy Thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh có 22 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng thời, Thành ủy Thành phố chuyển giao Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và 1.792 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố về trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Tại hội nghị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố; chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị các tổ chức mới thành lập tập trung không để gián đoạn công việc; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nhất là cơ chế, quy chế hoạt động và quy chế phối hợp sau khi thành lập hoặc tổ chức lại.

Với Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trần Lưu Quang cho đây là điều kiện thuận lợi để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các công việc của Hội đồng Nhân dân Thành phố, nhất là trong bối cảnh Thành phố vừa triển khai Luật Phát triển đô thị mới.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Thành phố phải cụ thể hóa luật bằng những quyết định, cơ chế, chính sách thí điểm; những vấn đề Thành phố muốn làm và đủ điều kiện pháp lý để thực hiện thì có thể mạnh dạn triển khai, đồng thời được quyền thí điểm trong 5 năm.

Với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng việc tổ chức lại sẽ tạo điều kiện tập trung hơn, chuyên môn hóa hơn, kết nối các phần việc của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và huy động các nguồn lực xã hội.

Với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị tập trung, quyết liệt và chuyên nghiệp hơn trong tham mưu về công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân Thành phố Võ Văn Minh, cam kết khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm công việc liên tục, không bị gián đoạn; phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, để hoạt động của các Đảng bộ, cơ quan tham mưu được triển khai đồng bộ, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu.

Ông Võ Văn Minh bày tỏ sự tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy phải được đáp lại bằng hành động cụ thể, trách nhiệm phải được thể hiện bằng kết quả thực chất; đồng thời cam kết mỗi cán bộ trong cấp ủy sẽ giữ gìn phẩm chất, danh dự, đoàn kết, tận tâm với công việc, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung./.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Người lãnh đạo làm ra kết quả thật Sau 1 năm nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang gieo vào lòng người những mầm tin cậy, như cách ông nói và làm.

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