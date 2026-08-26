Trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2026

Chiều 26/8 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 (VCA 2026).

Đây là mùa giải thứ 3 Giải thưởng được tổ chức với nhiều đổi mới về hạng mục giải thưởng, tiêu chí xét giải và quy trình chấm giải thưởng. Theo đó, các hạng mục giải thưởng được đổi mới hoàn toàn so với 2 mùa giải trước, để phù hợp với xu hướng phát triển của lĩnh vực sáng tạo số.

Được phát động từ ngày 15/4/2026, VCA 2026 đã trải qua 3 vòng: vòng Đề cử, vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo. Qua vòng Đề cử đã có 328 hồ sơ được lựa chọn vào vòng Sơ khảo, 28 hồ sơ lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Hội đồng Giám khảo gồm 19 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo, công nghệ, thương hiệu và nghệ thuật, cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đã lựa chọn 16 tác phẩm/sản phẩm/chương trình/dự án của 12 tổ chức và cá nhân trình Ban Tổ chức công nhận giải thưởng chính thức tại 10 Hạng mục và được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026.

Điểm khác biệt nhất của VCA 2026 nằm ở sự chủ động thích ứng với làn sóng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các định dạng nội dung ngắn xu hướng.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ban tổ chức, sự hưởng ứng tích cực ở hạng mục "Ứng dụng AI đột phá trong sản xuất nội dung" không chỉ phản ánh sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ mà còn thúc đẩy các nhà sáng tạo làm chủ công cụ số để nâng cao năng suất, chất lượng tác phẩm.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết: "Sáng tạo nội dung số đang từng bước khẳng định vị thế là một trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế số Việt Nam. Thông qua giải thưởng, chúng tôi mong muốn vinh danh những nỗ lực đổi mới sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật kể chuyện. Mỗi tác phẩm được tôn vinh không chỉ là một sản phẩm giải trí chất lượng, mà còn đóng vai trò như một 'đại sứ văn hóa số' vừa lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng, vừa nâng cao sức mạnh mềm và đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa trên không gian số toàn cầu."

Trên nền tảng đó, VCA 2026 không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn đồng hành cùng các cộng đồng sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Trong những năm tới, DCCA sẽ tập trung nâng cao năng lực phát triển các dự án sáng tạo số có giá trị thương mại; đồng thời thúc đẩy sự kết nối và chia sẻ giữa các cộng đồng chuyên môn, hướng tới việc từng bước kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số lành mạnh, bền vững và phù hợp với định hướng phát triển chung.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng, Hội Truyền thông số Việt Nam cũng tổ chức Tọa đàm mở: Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hoá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng, Hội Truyền thông số Việt Nam cũng tổ chức Tọa đàm mở: Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hoá.

Toạ đàm nhằm nhận diện cơ hội, rào cản và giải pháp thúc đẩy lực lượng sáng tạo nội dung số - một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo Việt Nam. Trọng tâm của thảo luận là đặt sáng tạo số trong mối quan hệ mật thiết với chuỗi giá trị các ngành Công nghiệp Văn hoá - Công nghiệp Sáng tạo.

Sự tham gia ý kiến của các chuyên gia trong Phiên Toạ đàm góp phần lan toả, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp Văn hoá do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, trình Quốc hội thông qua theo quy trình rút gọn vào kỳ họp thường kỳ tháng 10/2026./.

Danh sách các tác phẩm/sản phẩm, cá nhân, tổ chức đạt Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2026 ​ I. Phim ngắn định dạng dọc xuất sắc Tác phẩm: Luật Chơi Là Không Được Yêu của Công Ty TNHH Một Thành Viên Optik Lab ​ II. Trailer phim điện ảnh xuất sắc Trailer phim Ốc Mượn Hồn của Công ty Cổ phần BC Pictures ​ III. Dự án Truyện tranh cộng đồng xuất sắc Tác phẩm Mèo Mốc của tác giả Đặng Quang Dũng ​ IV. Mạng lưới truyền thông xã hội xuất sắc - Hệ sinh thái Mạng Xã Hội FPT Play của Công Ty TNHH Truyền Hình FPT - Hệ sinh thái Nền Tảng Số 28 Entertainment của Công Ty Cổ Phần Kênh 28 Entertainment ​ V. Nội dung đào tạo cộng đồng ấn tượng - Nền tảng VinUniversity Ai Legacy Book của VinUniversity Library - Thư Viện Số Văn Hoá S-Gallery của Công Ty Cổ Phần Santani - Dự án Path to Sustainable Tourism của Trịnh Thị Yến Nhi ​ VI. Nhà sáng tạo nội dung số vì trẻ em Ứng dụng Vui Đọc Cùng Em của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam (Save The Children Vietnam) ​ VII. Sự kiện giải trí ấn tượng của năm Chương trình Cầu Nối Văn Hoá của Công Ty Cổ Phần Santani ​ VIII. Ứng dụng AI đột phá trong sáng tạo nội dung - Chương trình AI Là Ai? của Công Ty TNHH Truyền Hình FPT - Hệ sinh thái AI Knowledge Cloud của VinUniversity Library - Tác phẩm Tễu - Tái sinh ngôn ngữ kể chuyện bằng AI cho khán giả Việt của tác giả Vũ Duy Hưng ​ IX. Nhân vật hoạt hình truyền cảm hứng Dự án Vùng Đau Đáu của tác giả Huỳnh Lê Trúc Quỳnh ​ X. Dấu ấn sáng tạo của năm Dự án Hãy Yêu Jazz Đi của Công Ty TNHH Hanoi Blues Note

Sáng tạo nội dung số qua góc nhìn sinh động của lớp trẻ Quảng Ngãi Giới trẻ Quảng Ngãi tận dụng mạng xã hội để sáng tạo nội dung, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, qua đó mang đến góc nhìn sinh động, chân thực về văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên địa phương.

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