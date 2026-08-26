Tây Ninh vẫn còn hơn 580 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có 584 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 6 tháng trở lên, với tổng số tiền gần 298 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm tháng, với số tiền từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Trong số các doanh nghiệp có số tiền nợ lớn, Công ty cổ phần Bệnh viện Sản Nhi Long An nợ trên 17,6 tỷ đồng, thời gian nợ 55 tháng; Công ty cổ phần LAVIFOOD nợ 61 tháng, số tiền trên 13,8 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Trọng Nhân-Xí nghiệp Chế biến thủy sản Trọng Nhân nợ 116 tháng, trên 10,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần NIVL nợ 102 tháng, trên 5,7 tỷ đồng…

Một số doanh nghiệp khác có thời gian nợ rất dài như Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dân Cường nợ 171 tháng, hơn 4,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thực phẩm và Thương mại Thuận Phương Long An nợ 160 tháng, trên 4,1 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-Thương mại Thuận Thiên nợ 150 tháng, gần 3 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Intni Vina nợ 159 tháng, hơn 1,9 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Cỏ Xanh Trảng Bàng nợ 175 tháng, gần 1,8 tỷ đồng…

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm kéo dài không chỉ làm gia tăng số tiền phải thu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia. Người lao động có thể gặp khó khăn trong việc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm, chốt sổ và giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp cùng các quyền lợi an sinh khác theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, tình trạng nợ, chậm đóng bảo hiểm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc chấp hành quy định về trích, đóng bảo hiểm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thiếu nguồn tài chính.

Một số đơn vị ngừng hoạt động, giải thể, không còn khả năng thanh toán hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Bên cạnh đó, có doanh nghiệp chậm được thanh toán vốn từ các hợp đồng, công trình, dự án nên không có nguồn để thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động.

Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng lưu ý vẫn còn trường hợp doanh nghiệp có khả năng nhưng cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian nợ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Để bảo đảm quyền lợi người tham gia, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thường xuyên đôn đốc các đơn vị chậm đóng, tổ chức kiểm tra, yêu cầu khắc phục và truy đóng các khoản bảo hiểm còn thiếu.

Cơ quan này cũng công khai danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng trở lên, tính đến ngày 31/7/2026. Theo danh sách công khai, có 584 đơn vị chậm đóng, trốn đóng với tổng số tiền gần 298 tỷ đồng.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tiếp tục rà soát, phân loại các đơn vị chậm đóng, trốn đóng để áp dụng biện pháp đôn đốc, thu hồi phù hợp; tập trung vào các doanh nghiệp nợ kéo dài, số tiền lớn và những trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Cùng với đó, ngành tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền đối với những trường hợp khó khăn, phức tạp.

Đối với các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định, hạn chế thấp nhất tác động đến quyền lợi người lao động.

Ngành cũng hướng dẫn người sử dụng lao động khắc phục nghĩa vụ đóng, xác nhận đầy đủ quá trình tham gia và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động khi đủ điều kiện.

Liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, vừa mở rộng diện bao phủ, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các cấp, ngành xác định phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ quan trọng; đưa các chỉ tiêu về bảo hiểm vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, người lao động và doanh nghiệp chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm; thường xuyên rà soát, quản lý người tham gia, doanh nghiệp và đôn đốc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ đóng bảo hiểm.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ; đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, có giải pháp hỗ trợ các nhóm khó khăn, yếu thế.

Ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách.

Việc đồng thời kiểm soát nợ, chậm đóng và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và củng cố chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.