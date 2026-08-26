Lâm Đồng đưa bãi đậu xe 1,5ha vào phục vụ trước dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 26/8, lực lượng chức năng của phường Xuân Hương-Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa điểm trông giữ xe tạm thời, gần hồ Xuân Hương vào phục vụ người dân, du khách trước dịp lễ 2/9 sắp tới.

Điểm trông giữ xe tạm thời nằm trong khu A công viên Trần Quốc Toản (sát bên hồ Xuân Hương, nút giao dốc Sương Nguyệt Ánh-Trần Quốc Toản).

Bãi đậu xe có diện tích khoảng 1,5ha, hiện đang được san gạt tạo mặt bằng, đổ đá dăm để phục vụ nhu cầu về chỗ đậu xe cho người dân, du khách trong dịp lễ 2/9 sắp tới và mùa lễ hội cuối năm, đặc biệt Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Ngoài việc tạo mặt bằng, bãi đậu xe còn được lập rào chắn xung quanh, trồng cây xanh, cổng ra, vào; hệ thống nhà vệ sinh, camera an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi đậu, đỗ tại đây.

Việc thu phí đậu, đỗ cũng được thực hiện theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giá gửi xe dao động từ 1.000-8.000 đồng/lượt đối với xe đạp, xe máy gửi theo ngày; từ 50.000-150.000 đồng/lượt đối với xe đạp, xe máy gửi theo tháng.

Giá gửi xe ôtô dao động từ 15.000-80.000 đồng/lượt tùy số chỗ, trọng tải của xe gửi theo ngày; từ 750.000-1.500.000 đồng/lượt, tùy loại xe gửi theo tháng.

Theo ông Hồ Hữu Tường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Xuân Hương-Đà Lạt, các hạng mục hiện đang được hoàn tất và dự kiến sẽ đưa bãi đậu xe này đi vào hoạt động ngay trước dịp lễ 2/9 tới đây với công suất tối đa 500-600 xe ôtô cùng lúc.

Lực lượng chức năng cũng bố trí nhân lực chốt trực, giám sát 24/24h nhằm đảm bảo an toàn tài sản, phương tiện và an ninh trật tự cho khu vực này.

Việc lập bãi đậu xe tạm tại công viên Trần Quốc Toản sẽ góp phần giảm áp lực giao thông vào trung tâm Đà Lạt, đặc biệt khi một số tuyến đường trung tâm đã cấm xe trên 29 chỗ lưu thông từ đầu tháng 8/2026. Đồng thời, với bãi đậu xe quy mô lớn này cũng hạn chế tình trạng đậu xe tự phát tại khu vực trung tâm Đà Lạt trong cao điểm mùa lễ hội cuối năm sắp đến./.

Từ 1/8, Đà Lạt hạn chế xe khách trên 29 chỗ vào khu vực trung tâm Việc cấm xe tải 1,5 tấn theo giờ thời gian qua tại tỉnh Lâm Đồng đã góp phần chống ùn tắc mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

​