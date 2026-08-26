Vé bay dịp 2/9: Nhiều chặng đã hết giờ đẹp, giá rẻ hơn khi bay sáng sớm và tối

Chỉ còn 3 ngày nữa đến kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ ngày 28/8-2/9/2026), giá vé máy bay một số chặng đi đến các điểm du lịch đã hết sạch trong các khung giờ trong ngày, chỉ còn lại sáng sớm và tối muộn.

Nhiều đường bay sắp kín chỗ

Qua khảo sát trên các trang bán vé bay trực tuyến của các hãng hàng không Việt Nam, ngày 29/8 (ngày đầu nghỉ lễ 2/9), chặng Hà Nội-Đà Nẵng, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways đã hết vé bay phổ thông trong các khung giờ ban ngày, chỉ còn ghế vào giờ tối.

Nếu bay vào tối, Vietnam Airlines chỉ còn hạng ghế phổ thông đặc biệt với mức giá dao động từ 2,7-3,9 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways giá gần 2,4 triệu đồng nhưng cũng còn rất ít ghế; Vietjet Air mức giá từ 1,6-2,1 triệu đồng.

Đường bay Hà Nội-Nha Trang, Vietnam Airlines có mức giá 2,4-3,7 triệu đồng; Vietjet Air có giá 1,5-3,6 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways giá 2,1-3,2 triệu đồng nhưng số ghế còn lại không nhiều.

Hà Nội-Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways đã hết sạch vé; Vietnam Airlines không bán đường bay thẳng mà sẽ phải qua một điểm dừng Thành phố Hồ Chí Minh nên có mức giá hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Vietjet Air lại mở tới từ 2,3-4,1 triệu đồng.

Chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, giá Vietjet từ 1,7-2,3 triệu đồng; Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã hết vé các giờ đẹp trong ngày, chỉ còn mở bán ghế các chuyến sáng sớm và tối với mức dao động 2,2-2,4 triệu đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc các hãng bay đang mở bán mức giá 1,5-1,7 và số lượng ghế tương đối dồi dào.

Đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, các hãng mở bán chuyến bay khung giờ ban ngày lên tới 3,2 triệu đồng. Nếu chọn bay tối muộn, giá vé giảm hơn nhiều khi chỉ còn gần 2 triệu đồng.

Hành khách làm thủ tục trước khi lên máy bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào cuối ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (ngày 2/9), đường bay Đà Nẵng-Hà Nội, Vietnam Airlines giá 1,8-2,4 triệu đồng; Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways đã hết vé bay khung giờ trưa và chiều, chỉ còn sáng sớm và tối với giá mở bán từ 2,1-2,3 triệu đồng.

Chặng Nha Trang-Hà Nội, một số chuyến bay của Vietnam Airlines đã hết chỗ, giá bán khá cao từ 3-3,7 triệu đồng, nếu khách chọn bay đêm, giá chỉ còn 2,6 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways cũng còn không nhiều ghế, giá từ 2,6-3 triệu đồng; Vietjet Air còn nhiều vé bán trong ngày giá 2,7-3,5 triệu đồng.

Chỉ khai thác 2 chuyến đường bay Phú Quốc-Hà Nội nhưng hiện tại một chuyến của Vietnam Airlines đã hết vé bán, lượng ghế phổ thông chuyến còn lại rất ít, giá lên tới 4,3 triệu đồng; Sun PhuQuoc Airways khai thác 6 chuyến nhưng hiện hết sạch vé bán; Vietjet Air có giá từ 1,9-2,5 triệu đồng.

Chiều Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, hiện còn nhiều vé bay trải dài trong nhiều khung giờ trong ngày và các Hãng bay Việt Nam đang niêm yết giá dao động 2-3,2 triệu đồng.

Cũng trong dịp nghỉ lễ này, một số đường bay ngách như Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo, Hà Nội-Chu Lai hiện chỉ còn mỗi Vietnam Airlines khai thác với số lượng chuyến bay hạn chế nên tỷ lệ đặt chỗ lên tới 100%, hiện không còn ghế mở bán.

Lượng ghế cung ứng dịp 2/9 tăng 10%

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo số liệu của các hãng hàng không Việt Nam, lượng tải cung ứng trong giai đoạn nghỉ lễ quốc khánh 2/9 năm nay trên các chặng bay du lịch trọng điểm nội địa đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay du lịch chính như Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng, Quy Nhơn…

“Dự báo, các chặng bay du lịch trọng điểm sẽ tiếp tục ghi nhận lượng đặt chỗ tăng nhanh trong những ngày sát dịp lễ 2/9. Vé thấp thường tập trung ở các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc chặng bay lệch đầu trong mùa cao điểm,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Trong thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động làm việc với các hãng bay để tối ưu hóa tần suất khai thác tại các sân bay, các đường bay trọng điểm nên đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần điều tiết giá vé dịp cao điểm.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam khai thác tại Sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp cùng các cảng hàng không tạo điều kiện tối đa cho các chuyến bay đêm và sáng sớm. Các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động giảm giá vé ở các khung giờ này (thường thấp hơn giờ đẹp từ 30-50%). Điều này tạo ra nhiều dải vé giá rẻ, kéo mặt bằng giá vé trung bình toàn thị trường đi xuống.

Theo dự báo, ngày 28/8 sẽ là ngày cao điểm nhất của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế ước tính sẽ phục vụ khoảng hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 8% so với thường lệ và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, sản lượng cất hạ cánh dự kiến đạt 743 lượt chuyến bay, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ.

Với việc Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot (lượt cất/hạ cánh) tại Nội Bài từ 42 slot/giờ lên 44 slot/giờ trong khung thời gian từ 6h đến 23h55, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá việc nới trần khai thác này giúp các hãng hàng không có thêm dư địa tăng chuyến, giải tỏa áp lực và đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách./.

Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 125.000 khách ngày cao điểm nghỉ lễ 2/9 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, triển khai đồng bộ các phương án khai thác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.