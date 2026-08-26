Hà Nội siết quản lý, lập lại trật tự trong hoạt động vận tải

Từ ngày 26/8 đến 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm, trong đó có xe khách chở hàng hóa và xe máy xen lẫn hành khách.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội, ngày 26/8, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đồng loạt triển khai kiểm tra tại những tuyến, địa bàn được phân công.

Lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế và khu vực thường xảy ra tình trạng phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách hoặc hàng hóa không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các phương tiện thuộc diện kiểm soát gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp; xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách hai tầng và xe giường nằm.

Ghi nhận trên tuyến Khuất Duy Tiến sáng cùng ngày, trong hơn một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm tra hàng chục phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa và phát hiện một số trường hợp vi phạm.

Khoảng 8 giờ 50 phút, tổ công tác kiểm tra xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 18H-022.xx, do anh H.K.T (sinh năm 1976, quê Ninh Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có hợp đồng vận tải theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản; hành vi này bị phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đến khoảng 9 giờ 15 phút, tổ công tác kiểm tra xe ô tô 38 chỗ, biển kiểm soát 17B-013.xx, do anh P.V.M (sinh năm 1977, quê Hưng Yên) điều khiển. Đây là phương tiện chở khách theo hợp đồng nhưng lái xe trả hành khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng vận tải. Tổ công tác đã lập biên bản; hành vi này bị phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cùng ngày, trên quốc lộ 32, đoạn qua các xã Ô Diên và Hoài Đức, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 tổ chức tuần tra lưu động, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến xe khách, xe tải và phương tiện kinh doanh vận tải.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 cho biết, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, khu vực cửa ngõ Thủ đô, nơi có mật độ phương tiện kinh doanh vận tải lớn.

Cảnh sát giao thông lập biên bản đối với trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Khoảng 9 giờ, tổ công tác phát hiện một xe khách lưu thông trên quốc lộ 32 theo hướng vào trung tâm Hà Nội có dấu hiệu chở nhiều hàng hóa trong khoang hành khách.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có một xe máy được đặt xen lẫn hàng hóa và hành khách. Lái xe D.V.X (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội) thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản; mức phạt áp dụng đối với hành vi này là 700.000 đồng.

Đại úy Trịnh Quốc Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt xe sai quy định; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; dừng, đỗ, đón, trả khách hoặc hàng hóa không đúng quy định.

Các hành vi khác cũng được kiểm tra, xử lý gồm sử dụng phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải để chở khách, hàng hóa có thu tiền; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định; vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; chở hàng quá khổ, quá tải; tự ý cơi nới thành, thùng xe; vi phạm quy định về hoạt động vận tải và điều kiện đối với phương tiện, người điều khiển.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải; kiểm tra giấy tờ, điều kiện của lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý doanh nghiệp, chủ phương tiện theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện và đội ngũ lái xe; thường xuyên rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi đưa phương tiện vào hoạt động; quản lý chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của lái xe, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm.

Đợt tổng kiểm soát nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải; phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe./.

Hà Nội tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải Từ ngày 26/8 - 25/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.