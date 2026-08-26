Đắk Lắk ngăn nguy cơ tái cháy rừng sau vụ cháy tại Sông Hinh

Trước thực trạng nguy cơ tái cháy cao trong vụ cháy rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk), từ trưa và chiều 26/8, lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn lửa bùng phát trở lại tại những vị trí cháy và khu vực lân cận.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk) cùng các đơn vị và chủ rừng duy trì lực lượng kiểm tra, canh phòng tại khu vực xảy ra cháy, kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các điểm còn âm ỉ, không để cháy lại.

Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh cũng tăng cường tuyên truyền người dân quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nhất là hoạt động đốt nương, đốt thực bì, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng.

Ông Đặng Tiến Nghĩa, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết, khu vực xảy ra vụ cháy rừng tại Tiểu khu 313, xã Sông Hinh có địa hình phức tạp, đồi dốc cao nên gây khó khăn cho lực lượng tiếp cận chữa cháy.

Vị trí cháy rừng tại Tiểu khu 313, xã Sông Hinh. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Các lực lượng đang tiếp tục sử dụng flycam để rà soát các điểm có nguy cơ tái cháy để triển khai công tác ngăn chặn. Hiện nay, tình trạng khô hanh, nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cháy rừng rất cao.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, vụ cháy rừng tại Khoảnh 3, 5 và 6, Tiểu khu 313, xã Sông Hinh được khống chế vào lúc 17 giờ ngày 25/8. Tổng diện tích bị cháy khoảng 55 ha rừng tự nhiên, rừng sản xuất; trong đó, có khoảng 10 ha rừng tự nhiên (chủ yếu các loài tre, trúc, dây leo, cây bụi), còn lại 45 ha cháy thực bì dưới tán rừng.

Ghi nhận từ trưa đến chiều 26/8, tại hiện trường Tiểu khu 313, xã Sông Hinh, nhiều diện tích rừng tự nhiên bị cháy rụi, một số nơi cháy dưới tán rừng vẫn còn khói bốc lên. Nơi đây, vẫn còn có gió mạnh nên nguy cơ bùng phát cháy rất cao. Lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại hiện trường để xây dựng các đường bằng cản lửa, ngăn lửa bùng phát sang khu vực rừng sản xuất của người dân.

Ông Trần Bá Trung, Bí thư Chi bộ thôn Hà Roi (xã Sông Hinh) cho biết, hiện nay đang vào mùa đi lấy mật ong rừng nên nhiều người trong và ngoài địa phương sử dụng lửa để bắt ong. Trong quá trình này dễ xảy ra cháy rừng nếu không kiểm soát lửa. Do vậy, thôn tăng cường vận động người dân không dùng lửa bắt ong rừng hoặc nếu dùng lửa phải hết sức cảnh giác. Người dân trong thôn khi trồng rừng cũng tích cực xây dựng đường băng cản lửa, để khi xảy ra sự cố cháy sẽ ngăn chặn được lửa cháy lan.

Một số vị trí giáp ranh giữa rừng tự nhiên và rừng sản xuất tại Tiểu khu 313, xã Sông Hinh lửa vẫn cháy âm ỉ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo ông Tô Văn Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh, hiện Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy. Tại những vị trí đã cháy, hiện thời tiết hanh khô và có gió nên rất dễ xảy ra tình trạng tái cháy. Do vậy, các lực lượng kiểm soát chặt, cách ly toàn bộ khu vực không để cháy lan từ rừng trồng sang rừng sản xuất của người dân.

Trong sáng 26/8, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Sông Hinh; đồng thời có chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm dẫn đến cháy rừng.

Các lực lượng cũng chú trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thời gian tới, nhất là tại thời điểm thời tiết hanh khô, nắng nóng kết hợp gió Tây-Nam hoạt động mạnh.

Thông tin mới cập nhật trong chiều 26/8, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với lực lượng xã Đức Bình (tỉnh Đắk Lắk) kịp thời dập tắt một vụ cháy rừng trên địa bàn với diện tích gần 2ha./.

Gia Lai khẩn trương khống chế cháy rừng dương phòng hộ Các lực lượng tập trung phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhằm khoanh vùng, hạn chế đám cháy lan sang các khu vực rừng lân cận.

​