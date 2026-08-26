Cần Thơ: Truy bắt thành công nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm

Ngày 26/8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm cùng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố truy bắt thành công Hồ Như Ý, đối tượng truy nã nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích.”

Theo thông tin từ Cơ quan Công an, đối tượng Hồ Như Ý, sinh năm 1991, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định truy nã số 7135 ngày 31/7/2025 về tội “Cố ý gây thương tích.”

Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự; sau khi bị truy nã, Ý rời khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở và liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu tung tích, trốn tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Công an phường Cái Răng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ động rà soát các mối quan hệ, địa điểm đối tượng có khả năng ẩn náu; đồng thời thu thập, đối chiếu thông tin và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trên cơ sở những tài liệu thu thập được, lực lượng Công an từng bước xác định hướng di chuyển và nơi lẩn trốn của Hồ Như Ý tại tỉnh Tây Ninh. Đến khoảng 11 giờ 45 phút ngày 25/8/2026, các lực lượng phối hợp Công an xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh phát hiện, khống chế và bắt giữ thành công Hồ Như Ý khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Hiện Công an phường Cái Răng đang tạm giữ đối tượng Hồ Như Ý để điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Công an thành phố Cần Thơ, trong 8 tháng năm 2026, Cần Thơ có 299 đối tượng truy nã; lực lượng Công an thành phố đã bắt 104 đối tượng, kéo giảm 22,2% so với đầu kỳ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Với vai trò là cơ quan thường trực, trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo công tác truy nã Công an thành phố Cần Thơ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Riêng số đối tượng do đơn vị quản lý, trong tổng số 71 đối tượng truy nã, đã bắt giữ 24 đối tượng, gồm 6 đối tượng nguy hiểm, 6 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; đấu tranh, phá thành công 6 chuyên án, kéo giảm 25,45% so với đầu kỳ, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp bắt giữ 3 đối tượng truy nã thuộc diện quản lý của các đơn vị khác trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thường xuyên rà soát, quản lý chặt số đối tượng truy nã; chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm kéo giảm số đối tượng truy nã, không để các đối tượng nguy hiểm có điều kiện lẩn trốn lâu dài hoặc tiếp tục phạm tội./.

Cần Thơ: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 4 năm lẩn trốn Từ tháng 1-9/2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Như Huỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.

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