Hà Nội xét xử hai vụ án lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 26/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, tuyên án hai vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư.

Các bị cáo đã lợi dụng lòng tin của bị hại, đưa ra những dự án, hình thức đầu tư có mức lợi nhuận cao để huy động tiền, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

20 năm tù cho đối tượng lừa đầu tư logistics, xuất nhập khẩu nông sản

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, Trịnh Thị Huyền bị kết tội đã đưa ra các thông tin gian dối về nhiều dự án đầu tư logistics, xuất nhập khẩu nông sản, dự án rác thải công nghiệp… để lừa đảo 4 bị hại góp vốn 26 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt của họ gần 19 tỷ đồng. Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Huyền phải trả lại gần 19 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Trịnh Thị Huyền là đối tượng không có nghề nghiệp, nhưng do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Huyền đã nghĩ cách lừa đảo các bị hại thông qua việc góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tiền của họ.

Tháng 4/2022, Huyền nói với người quen là chị Hoàng Lệ T (sinh năm 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G (sinh năm 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) về việc mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (thư ký một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với anh này để mua 1 mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Huyền rủ 2 chị T. và G. cùng góp tiền mua đất, khi nào đất lên giá sẽ bán đi chia lợi nhuận và được 2 chị đồng ý.

Trong “vụ” làm ăn này, chị T. góp 1 tỷ đồng, còn chị G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền bán mảnh đất trên và trả cho chị T. 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G. 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Song chị G. chỉ lấy tiền lợi nhuận, còn tiền gốc thì vẫn để Huyền sử dụng đầu tư tiếp.

Thấy 2 chị tin tưởng, Huyền tiếp tục bịa chuyện mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và được giao làm các dự án logistics ở thành phố Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai với mức lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng để gạ gẫm, lừa đảo các bị hại đưa tiền cho Huyền rồi chiếm đoạt.

Tin tưởng thông tin do Huyền đưa ra là có thật, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị T., chị G. cùng 2 bạn khác của chị T. gồm Nguyễn Thị V. (sinh năm 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Hồ Thị Thanh H. (sinh năm 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng số 26 tỷ đồng tiền đầu tư cho Huyền. Trong đó, chị T. đã chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G. chuyển 2,6 tỷ đồng, chị V. chuyển 500 triệu đồng và chị H. chuyển 3,5 tỷ đồng cho Huyền.

Sau khi nhận được tiền của những người trên, Huyền không sử dụng đầu tư các dự án như đã cam kết mà sử dụng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng hưởng lãi suất cao hơn, để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hàng tháng, Huyền lấy tiền lãi từ việc đáo hạn ngân hàng và tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả tiền lợi nhuận cho họ, nhằm tạo lòng tin để các bị hại tiếp tục gửi tiền đầu tư cho Huyền.

Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ cho 4 bị hại, số tiền Huyền còn chiếm đoạt của họ là gần 19 tỷ đồng.

Phạt tù 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo tài chính, ngoại hối

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh (sinh năm 2000, ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) 9 năm tù và Nguyễn Văn Sùng (sinh năm 2003, ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Đây là 2 bị cáo còn lại trong đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng do Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tư vấn đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Thông qua đối tượng sử dụng Telegram tên “Peter," quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) (hiện chưa xác định được nhân thân) là đại diện của 2 sàn GFS và TOPMAX và tài khoản “Alex” (hiện chưa xác định được nhân thân) là đại diện sàn Richsmart, Ngọc làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối trên.

Cụ thể, Ngọc liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động. Sau đó, Ngọc được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản gọi là tiền COM.

Ngọc thỏa thuận về tiền COM với các sàn và yêu cầu Support của sàn cài đặt tiền COM theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, trưởng nhóm (Leader), Sale, khách hàng được back COM... Tổng tiền COM Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Trong vụ án này, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng làm việc trong đường dây của Ngọc và đều là trưởng nhóm, đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Lương Văn Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023, là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng. Trong đó, Quỳnh hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Sùng, bị cáo làm việc tại Công ty Master Group từ đầu năm 2024, là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của 1 bị hại. Sùng hưởng lợi cá nhân gần 150 triệu đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng bỏ trốn. Ngày 21/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy nã đối với Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng. Ngày 2/2/2026, cả hai đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đầu thú.

Từ ngày 4-10/2/2026, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Hồ Bích Ngọc cùng 35 đồng phạm các mức án phạt tù về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"./.

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