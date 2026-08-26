Lâm Đồng khoanh vùng nguy hiểm, cảnh báo sạt trượt đất tại B’Lao

Sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực đất của các hộ dân tiếp giáp Khu công nghiệp Lộc Sơn-Phú Hội, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt trượt cao.

Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phương án đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường B’Lao, khu vực có nguy cơ sạt trượt có bờ taluy đất cao khoảng 20m so với công trình hiện hữu, dài khoảng 230m.

Trên bề mặt taluy xuất hiện các vết nứt rộng từ 0,1-0,3m; một số vị trí có dấu hiệu sạt trượt, thấp hơn khoảng 0,4m so với nền đất mặt hiện trạng. Tổng diện tích khu vực có nguy cơ sạt trượt khoảng 5.500m2.

Khu vực này ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của 5 hộ gia đình, cá nhân, chủ yếu được sử dụng để trồng cây ăn quả và càphê. Hiện không có nhà ở hoặc công trình xây dựng trong phạm vi có nguy cơ sạt trượt.

Đáng lưu ý, phía dưới taluy âm, về phía Nam khu đất, tiếp giáp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Chè Bắc Thái Nam và Công ty Trà Phước Lộc, trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chè Bắc Thái Nam đã có công trình xây dựng trên đất; Công ty Trà Phước Lộc chưa xây dựng công trình nhưng đang có một máy xúc thực hiện dọn dẹp mặt bằng. Đây là những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu xảy ra sạt trượt đất.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân phường B’Lao đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Khu công nghiệp Lộc Sơn-Phú Hội khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp có ranh giới đất liền kề khu vực nguy hiểm; triển khai các biện pháp cảnh báo, tuyệt đối không để người và phương tiện tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở.

Các đơn vị khẩn trương di dời trang thiết bị phục vụ sản xuất ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, tối thiểu trong phạm vi 100m; đồng thời dừng thi công các công trình liền kề nếu chưa đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố sạt lở đất.

Để chủ động phòng ngừa, Ủy ban Nhân dân phường B’Lao đã cắm biển cảnh báo “Khu vực có nguy cơ sạt lở đất”, căng dây khoanh vùng nguy hiểm, không để tổ chức, cá nhân đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ban Chỉ huy Quân sự phường được giao bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến tại khu vực 24/24 giờ. Ủy ban Nhân dân phường cũng yêu cầu Tổ dân phố 18 thông báo ngay cho người sử dụng đất trong khu vực nguy hiểm và các hộ có đất giáp ranh, tuyệt đối không đi vào khu vực có nguy cơ sạt trượt; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý, khắc phục.

Ủy ban Nhân dân phường B’Lao yêu cầu Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức ứng trực, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp; hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Những vướng mắc phát sinh sẽ được kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan để xem xét, hướng dẫn.

Về phương án xử lý lâu dài, Ủy ban Nhân dân phường B’Lao sẽ làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng về nhu cầu sử dụng đất, việc triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và chính sách hỗ trợ đối với phần diện tích thuộc quy hoạch đất Khu công nghiệp Lộc Sơn-Phú Hội theo quy định.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân phường B’Lao sẽ làm việc với người sử dụng đất để tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường (nếu có) theo quy định./.

Sạt lở ảnh hưởng trường học, Lạng Sơn khẩn trương khoanh vùng nguy hiểm Khu vực sạt lở nằm phía sau khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn, có chiều rộng khoảng 60m; địa hình hiểm trở, sườn vực dốc sâu khoảng 300m.