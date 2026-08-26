Thế hệ trẻ-cầu nối tích cực trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia

Ngày 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Chương trình giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia năm 2026 diễn ra với trọng tâm là tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác giữa thế hệ trẻ ba nước, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Chương trình có 125 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên tiêu biểu, doanh nhân, doanh nghiệp trẻ của Gia Lai và các tỉnh Champasak, Attapeu, Salavan, Sekong của Lào; Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear của Campuchia.

Đây là hoạt động trong chương trình giao lưu kéo dài từ ngày 25-28/8 tại Gia Lai, với nhiều nội dung kết hợp giữa tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tham quan doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia: Kết nối hữu nghị-Khát vọng khởi nghiệp-Kiến tạo tương lai.”

Tại đây các đại biểu đã tập trung trao đổi về vai trò của thanh niên trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội và cách thức biến những kết nối giữa thế hệ trẻ thành các hoạt động hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia là tài sản quý báu được các thế hệ vun đắp.

Trong giai đoạn mới, trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ là giữ gìn tình hữu nghị mà còn phải góp phần đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tháng 3/2026, Gia Lai cùng 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia đã thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Không gian phát triển mới của Gia Lai, kết nối từ cao nguyên, khu vực biên giới đến duyên hải và cảng biển, tạo thêm điều kiện thúc đẩy giao thương, logistics, du lịch và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, thanh niên được xác định là lực lượng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy các kết nối mới. Các đại biểu được khuyến khích không dừng lại ở việc gặp gỡ, trao đổi mà chủ động tìm kiếm đối tác, kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học-công nghệ và hình thành các mô hình hợp tác, dự án khởi nghiệp chung.

Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Preah Vihear-Kưm Chăn Bành Nha chia sẻ các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tạo việc làm, trong đó chú trọng đào tạo kỹ năng doanh nhân, quản lý tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị số.

Địa phương cũng xây dựng mạng lưới doanh nhân trẻ nhằm tạo điều kiện cho thanh niên mới khởi nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư. Preah Vihear mong muốn tăng cường trao đổi, tham quan, học tập giữa thanh niên khởi nghiệp hai tỉnh Gia Lai và Preah Vihear; đồng thời nghiên cứu tổ chức các hội chợ thương mại Campuchia-Việt Nam, qua đó mở rộng thị trường và tạo điều kiện đưa sản phẩm của thanh niên hai địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Stung Treng-Chan Samphois cho rằng, những cuộc gặp gỡ giữa thanh niên ba nước không đơn thuần là hoạt động giao lưu mà còn có thể hình thành các mạng lưới tình bạn, tri thức và cơ hội.

Với vị trí tiếp giáp Lào và có quan hệ với các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Tây Nguyên của Việt Nam, Stung Treng nhận thấy thanh niên có thể trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, du lịch và khởi nghiệp giữa ba nước.

Đại diện tỉnh Stung Treng cũng nhấn mạnh tinh thần khởi nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ nguồn vốn lớn mà quan trọng là ý tưởng, kỹ năng, kiến thức, công nghệ và tinh thần dấn thân.

Việc phát huy nguồn lực, thế mạnh tại chỗ để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao được xem là hướng đi phù hợp với thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và liên kết khu vực ngày càng mở rộng.

Qua những trao đổi, câu chuyện khởi nghiệp và mô hình kinh doanh được giới thiệu, chương trình đã mở ra thêm nhiều cơ hội để thanh niên Gia Lai kết nối thị trường, hợp tác phát triển với thanh niên và các địa phương của Lào, Campuchia; đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa ba nước.

Với tinh thần “Đoàn kết-Tiên phong-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển,” thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và trở thành những cầu nối tích cực trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những cuộc gặp gỡ trong thời gian diễn ra sự kiện. Từ tọa đàm cần hình thành thêm các kết nối giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp, cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến hợp tác giữa tổ chức Đoàn, Hội và xa hơn là các dự án chung của thanh niên ba nước.

Các tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, các chương trình tình nguyện, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao và quan tâm hơn đến thanh niên khu vực biên giới. Các nội dung hợp tác cần được cụ thể hóa, xác định rõ đầu mối, thời gian và định kỳ đánh giá kết quả, để những nội dung đã thống nhất thực sự được triển khai.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu sản phẩm khởi nghiệp, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE); tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trồng cây hữu nghị và Gala “Kết nối hữu nghị-Kiến tạo tương lai.”

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình hướng tới tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa thanh niên các địa phương, đồng thời nâng cao vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác cùng phát triển.

Quan trọng hơn, những kết nối được hình thành tại Gia Lai được kỳ vọng tiếp tục được duy trì sau chương trình, trở thành nền tảng cho các hoạt động hợp tác cụ thể trong khởi nghiệp, kinh doanh, khoa học-công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam, Lào và Campuchia./.

Sĩ quan trẻ Việt Nam-Campuchia thắt chặt tình đoàn kết qua giao lưu hữu nghị Hoạt động này nhằm tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sỹ quan trẻ Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh-Quân đội Hoàng gia Campuchia.

​