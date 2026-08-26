Bộ Y tế: Đề nghị điều tra vụ 150 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Gia Lai

Ngày 26/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin vừa có văn bản đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ 150 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mỳ ở Gia Lai.

Theo báo cáo, nhiều người sau khi ăn bánh mỳ mua tại một hộ kinh doanh ở phường An Khê (Gia Lai) ngày 23-24/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và phải đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Các đơn vị chức năng cần khẩn trương phát thông báo rộng rãi tới cộng đồng. Những người có triệu chứng nghi ngờ sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc; điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, đến 19 giờ ngày 25/8 đã có 150 trường hợp đến khám, điều trị liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê).

Trong số này, 146 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và 4 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai./.

Vụ nghi ngộ độc ở Gia Lai: Điều trị cho 150 người, chưa ghi nhận diễn biến nặng Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin hiện các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ ở phường An Khê được điều trị tích cực với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận ca nặng.