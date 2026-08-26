Thí điểm Khung năng lực trí tuệ cảm xúc cho học sinh tại 9 trường học của Hà Nội

Trong năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thí điểm triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) cho học sinh tại 9 cơ sở giáo dục đại diện cho ba cấp học trên các địa bàn khác nhau của thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm và ý kiến đóng góp của giáo viên, học sinh, phụ huynh, công cụ đo lường sẽ được hoàn thiện trước khi triển khai nhân rộng trên toàn thành phố.

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị tập huấn triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc cho học sinh Thủ đô năm 2026, do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Trường Khoa học giáo dục (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức ngày 26/8 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 3545/KH-SGDĐT ngày 21/7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, nhân văn và xây dựng mô hình trường học hạnh phúc theo định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Vương Hương Giang cho biết, trong những năm qua, Giáo dục Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc trang bị tri thức mà hướng tới giúp mỗi nhà trường hiểu học sinh tốt hơn và hỗ trợ học sinh tốt hơn thông qua việc đánh giá và theo dõi sự phát triển về trí tuệ cảm xúc. Nhà trường có thể nhận diện được những điểm mạnh, những khó khăn và nhu cầu hỗ trợ của từng nhóm học sinh, từ đó giáo viên có thêm căn cứ để điều chỉnh cách tổ chức dạy học, công tác chủ nhiệm, hoạt động trải nghiệm và tư vấn học đường.

Để việc triển khai đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục lưu ý một số nội dung quan trọng. Trong đó, các đơn vị cần nâng cao nhận thức, xem EQ là giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc. Việc đánh giá EQ phải lấy học sinh làm trung tâm, phục vụ cho sự tiến bộ của học sinh và tuyệt đối không dùng kết quả EQ để chấm điểm, xếp loại, so sánh học sinh hay làm căn cứ thi đua đối với giáo viên và nhà trường.

Cùng với đó, việc tích hợp EQ cần diễn ra tự nhiên qua các giờ học nhóm, tiết sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm cùng ứng xử hằng ngày, không tổ chức thành môn học riêng và không làm phát sinh thủ tục, hồ sơ sổ sách. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình phân quyền, bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của học sinh khi quản lý thông tin qua hệ thống ứng dụng EQ.

Đánh giá cao sự đi đầu của Hà Nội trong công tác triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc cho học sinh, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, nhà trường sẽ đồng hành chặt chẽ cùng ngành Giáo dục Thủ đô trong việc xây dựng hệ thống tài liệu bồi dưỡng, thiết kế công cụ đo lường và tổ chức tập huấn bài bản cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng thời, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ huy động lực lượng chuyên gia tâm lý, giáo dục hàng đầu để bảo đảm việc áp dụng Khung năng lực EQ vừa khoa học, vừa phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn học đường.

Trường Tiểu học Bình Minh, Hà Nội tổ chức ngày hội trò chơi dân gian dành cho các em học sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sỹ Khúc Năng Toàn (Trường Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ về trí tuệ cảm xúc và phát triển trí tuệ cảm xúc cho học sinh; Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Thị Khánh Linh (Trường Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) giới thiệu khung năng lực trí tuệ cảm xúc cho học sinh và chuyên gia Nguyễn Quang Tân (Trường Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) hướng dẫn sử dụng nền tảng V-EQ trong đánh giá trí tuệ cảm xúc.Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thí điểm triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) cho học sinh tại 9 cơ sở giáo dục được kỳ vọng tạo cơ sở thực tiễn để Hà Nội đánh giá tính phù hợp của Khung năng lực EQ với từng cấp học, từng nhóm học sinh và điều kiện thực tế tại các nhà trường.

Những ý kiến từ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong quá trình thí điểm sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để tiếp tục hoàn thiện công cụ trước khi nhân rộng. Qua đó, việc triển khai Khung năng lực trí tuệ cảm xúc không chỉ hướng tới nhận diện và hỗ trợ tốt hơn những nhu cầu về cảm xúc, tâm lý của học sinh mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi học sinh được lắng nghe, tôn trọng và cảm thấy hạnh phúc./.

'Mọi đổi mới giáo dục phải được thể hiện trong từng lớp học, từng nhà trường' Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Nghị quyết 71 đặt ra mục tiêu rất lớn cho giáo dục nhưng mọi đổi mới cuối cùng đều phải được thể hiện trong từng lớp học, từng nhà trường.