Vụ 33 thí sinh từ đỗ thành trượt: Thí sinh chờ quyết định từ Đại học Quốc gia Hà Nội

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển bổ sung và đã làm thủ tục nhập học, đóng học phí vào Trường Quản trị và Kinh doanh, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 24/8, nhiều thí sinh bất ngờ trước thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của Trường Quản trị và Kinh doanh là 21 điểm, cao hơn 2 điểm so với mức điểm sàn được Trường Quản trị và Kinh doanh công bố trước đó là 19 điểm.

Thí sinh sốc, phụ huynh bức xúc

Từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm nhà trọ cho con để chuẩn bị chính thức trở thành sinh viên đại học, chị Trương Thị Phương Thanh cho hay chị vô cùng bức xúc trước việc con mình bỗng dưng từ đỗ thành trượt.

Chị Thanh cho hay ngày 12/8, Trường Quản trị và Kinh doanh công bố tuyển bổ sung với điểm sàn 19 điểm, bằng mức điểm chuẩn đợt 1. Con chị được 19,25 điểm nên đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Ngày 15/8, gia đình nhận được thông báo của Trường Quản trị và Kinh doanh về việc con trúng tuyển vào ngành Quản trị An ninh phi truyền thống cũng như hướng dẫn các hồ sơ nhập học. Con chị đã rất vui vì đỗ đại học, gia đình đã hoàn tất hồ sơ, đóng học phí và tìm xong nhà trọ cho con.

Tuy nhiên, ngày 24/8, con chị và cả gia đình choáng váng khi nhận được thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung cho Trường Quản trị và Kinh doanh với điểm sàn 21 điểm. Theo đó, con chị thậm chí sẽ không đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Tương tự, chị B.N.A. cho hay con chị đạt 20,9 điểm, đủ điểm đỗ vào một trường đại học khác nhưng đã không nhập học mà lựa chọn xét tuyển bổ sung vào Trường Quản trị và Kinh doanh. “Giờ con sẽ không còn cơ hội ở cả hai trường,” chị N.A. rưng rưng nói.

Các phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng việc các thí sinh đã bị ảnh hưởng lớn về tinh thần khi liên tục trải qua nhiều cảm xúc mạnh, từ thất vọng vì trượt đại học đợt 1 thành niềm vui lớn khi đỗ nguyện vọng bổ sung, rồi tiếp tục rơi vào hụt hẫng, sốc tinh thần khi từ đỗ lại thành trượt.

Theo thông tin từ Trường Quản trị và Kinh doanh, có 33 trường hợp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nhưng có mức điểm dưới 21 điểm. Theo quy định về ngưỡng điểm xét tuyển bổ sung của Đại học Quốc gia Hà Nội, các em sẽ không đủ điều kiện xét tuyển.

Các phụ huynh nêu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay, 26/8, Trường Quản trị và Kinh doanh và đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội là Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và công tác sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với các phụ huynh, thí sinh.

Tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay ngay sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1, từ quá trình lọc ảo, trường đã xác định thiếu hơn 200 chỉ tiêu. Vì vậy, ngày 10/8, Trường Quản trị và Kinh doanh đã có văn bản đề nghị lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép trường xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chậm phản hồi.

Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh thừa nhận việc thông báo tuyển bổ sung khi chưa có sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội là sai về quy định hành chính. Tuy nhiên, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi cũng cho rằng việc tuyển bổ sung khi chưa đủ chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ không thấp hơn điểm chuẩn đợt 1 là đúng quy định của Quy chế tuyển sinh đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi cũng cho hay dù là thành viên của Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng ông không được thông báo hay tham gia họp bàn về việc tuyển sinh bổ sung từ 21 điểm. Vì thế, ông hoàn toàn bị động trước thông tin này.

Giáo sư Hoàng Đình Phi nhấn mạnh việc quyết định điểm sàn 21 điểm thay vì 19 điểm không có cơ sở khoa học và thực tiễn để khẳng định là sẽ nâng chất lượng đầu vào.

Đề nghị tạo điều kiện cho thí sinh

Trước chia sẻ của các phụ huynh, thí sinh và lãnh đạo Trường Quản trị và Kinh doanh, Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội không chủ trương xét tuyển bổ sung và ông đã ký hai văn bản về vấn đề này.

Giáo sư Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh và Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi làm việc với thí sinh, phụ huynh. (Ảnh: Vietnam+)

Tuy nhiên, do Trường Quản trị và Kinh doanh đã thông báo tuyển bổ sung, đã nhận hồ sơ của thí sinh nên Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thông báo tuyển bổ sung để đảm bảo tính nhân văn và quyền lợi cho thí sinh.

Về việc xác định mốc 21 điểm thay vì 19 điểm như thông báo tuyển bổ sung của Trường Quản trị và Kinh doanh, ông Tuấn cho hay việc xác định điểm sàn xét tuyển bổ sung ở mức 21 điểm được căn cứ trên nhiều yếu tố, trong đó có định hướng chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Tuấn khẳng định Trường Quản trị và Kinh doanh là trường thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nên việc xét tuyển bổ sung của Trường Quản trị và Kinh doanh phải được sự đồng ý của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Tuấn khẳng định Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, chị Trương Thị Phương Thanh cho rằng Đại học Quốc gia Hà Nội đã chưa thực hiện hết trách nhiệm. “Vì sao Trường Quản trị và Kinh doanh công bố tuyển bổ sung từ ngày 12/8, nhận hồ sơ nhập học của thí sinh nhưng Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị quản lý lại không lên tiếng cho thí sinh, phụ huynh biết việc Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh bổ sung là chưa đúng quy định?” chị Thanh bức xúc nói.

Tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét để 33 thí sinh có thể tiếp tục theo học tại Trường Quản trị và Kinh doanh. Nhà trường cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra ở mức khá, giỏi với các thí sinh này.

Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh Hoàng Đình Phi nhận khuyết điểm trước Đại học Quốc gia Hà Nội và phụ huynh khi đã nóng vội thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển bổ sung. “Việc này là sai thủ tục hành chính,” ông Phi nói.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hiện nhà trường vẫn còn chỉ tiêu bổ sung và các thí sinh vẫn có nhu cầu học tập. Vì vậy, nhà trường vẫn muốn bảo đảm cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh trong phạm vi chỉ tiêu cho phép.

Đây cũng là mong mỏi, đề nghị của tất cả các thí sinh, phụ huynh tại buổi làm việc.

Ông Tuấn khẳng định nguyện vọng được đi học, nâng cao trình độ là nguyện vọng chính đáng của thí sinh. Ông sẽ chuyển các đề nghị của Trường Quản trị và Kinh doanh và các thí sinh, phụ huynh đến lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ họp, xem xét, quyết định và sớm thông báo đến cho thí sinh, phụ huynh./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn đại học khối ngành sư phạm duy trì ở mức cao Năm nay, Trường Đại học Sài Gòn ghi nhận 18 thí sinh trúng tuyển với mức điểm xét tuyển đạt tuyệt đối 30/30 điểm (cả điểm cộng), riêng ngành Sư phạm Toán học có 17 thí sinh đạt mức điểm này.