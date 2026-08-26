Lạng Sơn duy trì trực 24/24 giờ, khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ

Tại xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tính đến 9 giờ ngày 26/8, trên địa bàn xã trời không còn mưa, hửng nắng, nước bắt đầu rút chậm.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và các khu vực ngập sâu, sạt lở để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Sơn đã triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ,” duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ để phòng, chống và khắc phục hậu quả của cơn bão.

Các lực lượng trong xã thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực ngầm tràn, tuyến đường bị ngập và những vị trí có nguy cơ sạt lở đất cao, đồng thời chăng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt tại các khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống thiệt hại và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Xã không ghi nhận thiệt hại về người; có 12 hộ gia đình bị sạt lở đất sau và cạnh nhà, 3 hộ nguy cơ sạt lở, 2 đoạn đường bị ảnh hưởng do sạt lở tại các thôn Minh Sơn, Đồn Vang, Cã Trong, Lán Thán, Suối Ngang và thôn Xa.

Các lực lượng tại chỗ đã được huy động hỗ trợ các gia đình khắc phục, san gạt phần đất sạt lở, dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng. Xã có trên 152ha lúa và hoa màu bị ngập, 8,63ha diện tích keo chủ, vườn ươm bị ảnh hưởng, nhiều diện tích ao cá bị ngập, 15 điểm đường giao thông, ngầm, tràn bị ngập.

Ngoài ra có 341 hộ gia đình bị cô lập tạm thời do nước ngập đường chính. Hiện nay mực nước sông Thương đang giảm dần, một số vị trí nước đang rút có thể đi lại được.

Anh Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tuấn Sơn cho biết, để khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên duy trì thông tin liên lạc giữa các thôn và Ủy ban để kịp thời nắm tình hình và chủ động phương án khắc phục hậu quả do bão lũ.

Tại các vị trí giao thông, ngầm, tràn bị ngập chưa rút tiếp tục đặt biển cảnh báo, căng dây và bố trí lực lượng chốt chặn tại hai đầu các vị trí ngập sâu, nguy hiểm, không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Đối với các hộ dân bị cô lập thường xuyên theo dõi, nắm tình hình sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội, lực lượng chính quyền địa phương và các thôn để tổ chức dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực nước đã rút để bảo đảm không phát sinh dịch bệnh xảy ra.

Chính quyền địa phương xác định khắc phục hậu quả bão lũ trong thời gian sớm nhất để người dân ổn định cuộc sống tại các khu dân cư./.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn dồn lực khắc phục hậu quả bão số 4 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại các xã biên giới; đồng thời chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.