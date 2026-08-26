Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn dồn lực khắc phục hậu quả bão số 4

Sau ảnh hưởng của bão số 4, các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn tại khu vực biên giới.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến nhiều khu vực biên giới xảy ra ngập úng, sạt lở đất, chia cắt giao thông.

Qua thống kê, địa bàn các đồn Biên phòng Binh Nghi, Na Hình, Tân Thanh, Chi Ma, Chi Lăng và Bắc Xa đã ghi nhận 108 điểm sạt lở đường tuần tra biên giới, với tổng chiều dài trên 2.500m, khối lượng đất đá khoảng 6.400m3; các điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến tuyến đường tuần tra biên giới.

Hệ thống giao thông tại các xã biên giới sạt lở 93 điểm, khối lượng đất đá khoảng 5.400 m3. Hơn 520 nhà dân trong khu vực biên giới bị ngập và 179 hộ bị sạt lở taluy phía sau nhà...

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại các xã biên giới; đồng thời chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh; kiểm tra các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ mất an toàn.

Tại một số địa bàn, lực lượng Biên phòng đã trực tiếp tham gia xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông và phục vụ công tác cứu hộ, hỗ trợ nhân dân ở các thôn bị chia cắt nghiêm trọng thuộc xã Quốc Việt, Hoàng Văn Thụ, Khuất Xá, Mẫu Sơn... Cùng với đó, các đơn vị thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp diễn, nhất là tại các tuyến đường, khu vực dân cư và công trình của đơn vị.

Đại tá Lều Minh Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thông tin, các đơn vị biên phòng Lạng Sơn đã huy động hơn 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ để phối hợp tốt với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức khắc phục các điểm sạt lở và tham gia giúp nhân dân.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đồn Biên phòng và doanh nghiệp còn tiến hành hỗ trợ nhân dân trên địa bàn nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như sữa, mỳ tôm, cháo hộp, nước khoáng, lương khô... tổng trị giá 80 triệu đồng...

Đến nay, nước lũ đang rút dần ở nhiều nơi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đồng thời rà soát các công trình, tuyến đường và khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn để chủ động phương án ứng phó./.

Lạng Sơn: Nước rút chậm, nhiều nơi ở Vân Nham vẫn bị cô lập Toàn xã Vân Nham còn 289 ngôi nhà bị ngập nước từ 1-3 mét, 15 ngôi nhà bị sạt lở, trên 160ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 152 nhà bị sập, 8 điểm bị cô lập với 658 hộ và 2.816 khẩu.