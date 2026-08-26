Môi trường

Bão Narra đổ bộ lần thứ hai vào Trung Quốc, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh

Chính quyền một số địa phương, trong đó có Quảng Tây và Hải Nam, đã quyết định đóng cửa các cơ sở kinh doanh, đình chỉ hoạt động du lịch và sơ tán hàng chục nghìn người dân.

Lê Hải-Bích Liên
Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN phát)
Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN phát)

Bão Narra đổ bộ tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc vào tối 25/8 sau nhiều ngày hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn tại các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông.

Rạng sáng 26/8, bão Narra tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào khu vực ven biển huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 18 m/giây, tương đương cấp 8.

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, bão Narra cùng bão Saudel và hai xoáy thuận nhiệt đới Gaenari và Atsani tạo thành một hệ thống hiếm gặp gồm 4 cơn bão hoạt động đồng thời tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông.

Đối mặt với nhiều cơn bão xuất hiện cùng lúc, chính quyền một số địa phương, trong đó có Quảng Tây và Hải Nam, đã quyết định đóng cửa các cơ sở kinh doanh, đình chỉ hoạt động du lịch và sơ tán hàng chục nghìn người dân. Mưa lớn được dự báo tiếp tục tại miền Nam Trung Quốc, trong khi lượng mưa những ngày qua đã khiến mực nước một số sông tại Quảng Tây vượt mức cảnh báo và gây ngập tại các khu vực trũng thấp.

Bão Saudel được dự báo đổ bộ vào khu vực ven biển miền Đông, giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, trong hai ngày 27-28/8. Các mô hình dự báo thời tiết cho thấy dải mưa ngoài của bão có thể kéo dài tới khu vực Quảng Tây.

Trong ngày 26/8, bão Saudel ghi nhận sức gió lên tới 144 km/h đang di chuyển về phía Tây hướng tới bờ miền phía Đông Trung Quốc, sau khi đổ bộ vào Okinawa và các hòn đảo xa xôi khác ở phía Tây Nam của Nhật Bản, gây mất điện, hủy chuyến bay và đe dọa sạt lở đất.

Tại Nhật Bản, bão Saudel đã khiến hai người bị thương nhẹ. Khoảng 150 chuyến bay đến và đi từ sân bay Naha ở Okinawa đã bị hủy. Bão cũng gây mất điện cho hơn 30.000 hộ gia đình ở tỉnh Kagoshima, bao gồm cả khu vực Amami.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết lượng mưa ở khu vực Amami trong 24 giờ qua đã vượt quá 230mm, dự báo sẽ có thêm mưa lên đến 100mm ở khu vực này và lên đến 120mm cho đến trưa 27/8. Cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo sạt lở đất cho khu vực Amami./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cơn bão #Sạt lở #Bão Nara #Trung Quốc Trung Quốc
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