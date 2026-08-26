Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung - lá phổi xanh giữa đại ngàn Tây Nguyên

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung hiện lên như một khoảng xanh rộng lớn, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, đa dạng sinh học, địa chất, lịch sử và văn hóa.

Với diện tích hơn 23.000ha, Nam Nung không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn mà còn được ví như “lá phổi xanh”, góp phần điều hòa khí hậu cho cả khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Kho báu đa dạng sinh học giữa đại ngàn

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung nằm ở xã Nam Đà thuộc tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Đắk Nông). Địa hình nơi đây chủ yếu là những dãy núi thấp và núi trung bình, trong đó đỉnh Nam Nung cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Độ cao trung bình khoảng 800 m cùng địa hình đặc trưng đã tạo nên điều kiện khí hậu và sinh thái riêng biệt, góp phần hình thành những hệ sinh thái rừng phong phú.

Nam Nung sở hữu các kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới và rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, trong đó có những cánh rừng già hàng trăm năm tuổi. Không gian ấy vừa tạo nên cảnh quan nguyên sơ, vừa là nơi cư trú của hệ động, thực vật đa dạng.

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, Khu bảo tồn có khoảng 881 loài thực vật. Trong số đó có 75 loài quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới như cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, sao đen, dầu mít, sến mủ, sồi ba cạnh… Đây là nguồn tài nguyên di truyền quý giá, có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thế giới động vật ở Nam Nung cũng vô cùng phong phú với hơn 58 loài thú, trong đó có 24 loài nằm trong Sách đỏ và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, như voi, bò tót, chà vá chân đen, vượn đen, cầy mực, bò rừng… Bên cạnh đó là 173 loài chim, 66 loài cá và 37 loài bò sát. Sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm cho thấy Nam Nung là một trong những khu vực có giá trị lớn đối với việc duy trì và bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Đến với Nam Nung, con người như bước vào một thế giới khác, nơi những thân cây cổ thụ vươn mình qua tán rừng, tiếng chim vang vọng giữa không gian xanh và dòng suối, thác nước len lỏi qua những khe đá. Sự nguyên sơ ấy chính là giá trị mà thiên nhiên đã trao tặng và con người có trách nhiệm gìn giữ.

Những thác nước giữa núi rừng

Thác Dray Sap nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Không chỉ giàu tài nguyên sinh học, Nam Nung còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo với nhiều thác nước hùng vĩ. Nổi bật trong đó là Thác 7 tầng, còn được gọi là thác Cọp. Dòng nước mạnh mẽ len qua bảy bậc đá, tạo nên những tầng nước tung bọt trắng xóa giữa màu xanh của rừng già.

Bên cạnh Thác 7 tầng, khu vực Nam Nung còn có những thác nước như thác Gấu, thác Dray Sap… Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, nhưng cùng tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động của núi rừng Tây Nguyên. Âm thanh của nước hòa cùng tiếng gió và tiếng chim khiến những chuyến khám phá nơi đây trở thành trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Chinh phục núi rừng và trải nghiệm thiên nhiên

Đối với những người yêu thích khám phá, khu vực núi JerBri là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động leo núi và trekking. Hành trình vượt qua những cung đường rừng để chinh phục độ cao mang đến cơ hội quan sát cảnh quan nguyên sơ từ một góc nhìn khác.

Không gian Nam Nung cũng thích hợp cho các hoạt động du lịch sinh thái như cắm trại, dã ngoại, khám phá hệ thực vật và tìm hiểu đời sống của các loài động vật dưới sự hướng dẫn của người địa phương. Tuy nhiên, những trải nghiệm ấy càng có ý nghĩa khi được thực hiện theo hướng tôn trọng tự nhiên, hạn chế tác động đến môi trường và không làm ảnh hưởng đến đời sống của các loài hoang dã.

Giá trị địa chất và những dấu tích của lịch sử

Bên cạnh giá trị về đa dạng sinh học, Nam Nung còn có nhiều di sản địa chất đáng chú ý. Khu vực này nằm trong không gian địa chất đa dạng với các thành tạo đá granit và dấu tích tektite, mang giá trị nghiên cứu về lịch sử hình thành và biến đổi của khu vực. Những giá trị địa chất ấy góp phần làm phong phú thêm diện mạo tự nhiên của Nam Nung.

Nam Nung cũng là vùng đất gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc. Nơi đây có các di tích lịch sử kháng chiến, trong đó có Căn cứ kháng chiến B4- Liên khu 4. Những dấu tích còn lại không chỉ giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về những năm tháng chiến đấu gian khổ mà còn nhắc nhớ về sự hy sinh, lòng quả cảm và tinh thần bất khuất của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến.

Vì vậy, Nam Nung không chỉ là nơi để khám phá cảnh quan mà còn là không gian để tìm hiểu lịch sử, tưởng nhớ những thế hệ đã góp phần bảo vệ quê hương, đất nước.

Không gian văn hóa của đồng bào M'Nông

Diễn tấu cồng chiêng, dân tộc M'nông. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/ TTXVN)

Một trong những giá trị làm nên chiều sâu của Nam Nung chính là đời sống văn hóa của cộng đồng đồng bào M'Nông sinh sống tại khu vực này. Qua thời gian, cộng đồng đã tạo dựng và gìn giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo.

Từ những món ăn truyền thống sử dụng nguyên liệu bản địa, các vật dụng phục vụ đời sống đến những phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống, tất cả tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc gắn bó mật thiết với núi rừng. Văn hóa của người M'Nông cũng cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa con người với thiên nhiên, trong đó rừng không chỉ là nơi cung cấp nguồn sống mà còn gắn với đời sống tinh thần và bản sắc cộng đồng.

Gìn giữ “lá phổi xanh” cho tương lai

Với diện tích rộng lớn, hệ sinh thái phong phú, nhiều loài động thực vật quý hiếm cùng những giá trị địa chất, lịch sử và văn hóa đặc sắc, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và duy trì cân bằng sinh thái. Những cánh rừng nơi đây không chỉ là mái nhà của hàng nghìn loài sinh vật mà còn góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước và duy trì sự sống cho cả một vùng rộng lớn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đang đặt ra nhiều thách thức, việc bảo vệ Nam Nung càng trở nên cần thiết. Phát triển du lịch sinh thái nếu được thực hiện hợp lý có thể góp phần đưa những giá trị của khu bảo tồn đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Nhưng trên hết, mọi hoạt động khai thác giá trị du lịch cần đặt mục tiêu bảo tồn thiên nhiên lên hàng đầu.

Nam Nung vì thế không chỉ là một điểm đến của những người yêu thiên nhiên. Đó còn là một kho báu xanh của Tây Nguyên, nơi lưu giữ sự sống của rừng, dấu tích của địa chất, những trang sử hào hùng và bản sắc văn hóa của cộng đồng. Giữ gìn Nam Nung hôm nay cũng chính là giữ lại một phần màu xanh của đất nước cho các thế hệ mai sau./.

Phê duyệt phương án sử dụng đất tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung có vai trò quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước cho sông Krông Nô và góp phần cung cấp, lưu giữ nguồn nước cho các hồ, đập thủy lợi, thủy điện.