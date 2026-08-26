Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho các hộ trồng chuối bị thiệt hại do giông lốc

Ngày 26/8, Ủy ban Nhân dân xã Bàu Hàm, thành phố Đồng Nai, cho biết đã thực hiện việc chi số tiền hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ cho 98 hộ dân trồng chuối bị thiệt hại bởi trận giông lốc khiến hàng chục hécta chuối bị gãy đổ.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 ngày 23/6, trên địa bàn xã Bàu Hàm xảy ra giông lốc làm một số hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, cây trồng. Kết quả thống kê, có 80ha chuối, chủ yếu là giống chuối cấy mô của 98 hộ dân trên địa bàn bị gãy đổ; 5 hộ dân tại ấp Tân Thành và ấp Trung Tâm bị tốc mái nhà.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân xã Bàu Hàm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp hỗ trợ lợp lại mái nhà cho người dân, dọn dẹp cây trồng bị ngã đổ.

Đối với thiệt hại tại các khu rẫy trồng chuối, Ủy ban Nhân dân xã Bàu Hàm đã chỉ đạo Phòng kinh tế thông báo đến các cơ quan liên quan, các ấp, các hộ dân bị thiệt hại hoa màu rà soát, kiểm tra, lập danh sách để có hỗ trợ theo quy định hiện hành giúp người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay Phòng kinh tế xã Bàu Hàm đã hoàn tất chi tiền hỗ trợ đến các hộ dân thiệt hại.Hàng năm, trên địa bàn thành phố Đồng Nai thường xuyên xảy ra thiên tai như dông lốc làm làm thiệt hại nhà cửa, cây trồng, trong đó có những loài cây có giá trị lớn như cao su, sầu riêng; tình trạng sạt lở đất, ngập lụt, hạn hán xảy ra tại nhiều nơi; những vùng nuôi cá lồng bè trên sông thường bị thiệt hại lớn do cá chết sau mỗi trận mưa lớn đầu mùa.

Theo thống kê, năm 2025, trên địa bàn thành phố Đồng Nai xảy ra 23 vụ thiên tai, làm 1 người chết, 1 người bị thương; ngập úng cục bộ hơn 1.000ha cây trồng, 6 điểm sạt lở đất đồi, 1 điểm sạt lở bờ sông, ngập lụt gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường, hơn 1.000 căn nhà bị ngập, tốc mái… thiệt hại khoảng 59 tỷ đồng.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng gia tăng, tháng 7/2026 Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 1463/QĐ-Ủy ban Nhân dân về thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Việc triển khai Kế hoạch trên nhằm giúp hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của người dân; đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai gây ra.

Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện và triển khai các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố theo chính quyền địa phương 2 cấp./.

Lai Châu: Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng do thiên tai ở xã biên giới Thu Lũm Từ trung tâm xã đi đến bản Pa Thắng, nhiều vị trí taluy dương bị sạt trượt, đất đá từ sườn núi đổ xuống lòng đường, nhiều vị trí bị mất đường, hở hàm ếch, có nơi mặt đường bị thu hẹp chỉ còn 1/3.

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